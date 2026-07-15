سعر اليورو مقابل الين يحاول تفعيل المسار الصاعد-توقعات اليوم 15-7-2026

حافظ سعر الزوج بتداولات يوم أمس على ثباته الإيجابي فوق مستوى الدعم الإضافي المتمركز قرب 216.40 لنلاحظ تفاعله حاليا مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لبعض الموجات الصاعدة واستقراره قرب 217.45.

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص تجاوز السعر للعائق المتمركز قرب 217.75 ليفتح ذلك باب الوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 218.30 و218.55, أما فشل الاختراق قد يجبر السعر على البدء بالمسار التصحيحي الهابط ليهاجم بشكل أولي الدعم المستقر عند 216.40 والذي بكسره سيفتح باب الوصول نحو محطات سلبية إضافية بدأ من 216.00 و215.45 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 216.90 و 218.30

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط