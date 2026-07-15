سعر النفط الخام يستعيد زخمه الصاعد – توقعات اليوم – 15-07-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) على مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما ارتد من مستوى الدعم المحوري 57.00$، الذي وفر دعماً فنياً أكسب السعر زخماً إيجابياً ساعده على تعويض جزء من خسائره السابقة.

إلا أن هذا الارتداد يواجه اختباراً فنياً مهماً، مع ملامسة السعر لخط اتجاه فرعي هابط بالتزامن مع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يزيد من صعوبة مواصلة الصعود، وفي الوقت نفسه بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات سلبية بعد وصولها إلى مناطق التشبع الشرائي، وهو ما يهدد باستمرار الضغوط البيعية ويحد من فرص تمديد المكاسب ما لم ينجح السعر في اختراق مستويات المقاومة الحالية.