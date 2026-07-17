سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 17-07-2026

تقدم سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي النتاج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.