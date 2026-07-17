الارشيف / الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 17-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 17-07-2026 1/2
  • سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 17-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 17-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-17 02:22 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة من الزوج لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على ا لتعافي والصعود من جديد، وذلك عن طريق البحث على قاع صاعد يتخذ الزوج منها قاعدة لتساعده على استعادة تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة وسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

Advertisements

قد تقرأ أيضا