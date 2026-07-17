سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 17-07-2026

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة من الزوج لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على ا لتعافي والصعود من جديد، وذلك عن طريق البحث على قاع صاعد يتخذ الزوج منها قاعدة لتساعده على استعادة تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة وسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.