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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستند لدعم محوري – توقعات اليوم – 17-07-2026

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  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستند لدعم محوري – توقعات اليوم – 17-07-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستند لدعم محوري – توقعات اليوم – 17-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-17 02:50 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، الهدف منه محاولة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده الزوج على استعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من هذا نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديدة حوله يعزز من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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