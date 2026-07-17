سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستند لدعم محوري – توقعات اليوم – 17-07-2026

يستقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، الهدف منه محاولة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده الزوج على استعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من هذا نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديدة حوله يعزز من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة.