سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه البيعي - توقعات اليوم – 17-07-2026

تقدم سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما أثبت مستوى الدعم المحوري 1.1430 قوته، ما منح الزوج زخماً إيجابياً ساعده على وقف خسائره الأخيرة، في إطار محاولاته تكوين قاع صاعد جديد قد يشكل قاعدة انطلاق لاستئناف التعافي.

ويواصل الزوج الاستفادة من الدعم الديناميكي الناتج عن تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وهو ما يعزز من فرص استكمال الارتفاع خلال الفترة المقبلة، طالما حافظ السعر على استقراره أعلى مستويات الدعم الفنية الحالية، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.