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سعر الدولار مقابل الفرنك يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 17-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 17-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 17-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-17 02:19 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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