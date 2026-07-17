سعر الدولار مقابل الفرنك يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 17-07-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج.