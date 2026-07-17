سعر النفط الخام يواصل تحركاته الجانبية الضيقة – توقعات اليوم – 17-07-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) مكاسب محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، بالتزامن مع سعيه لتصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة بعد بدء ظهور تقاطع إيجابي عليها، وهو ما وفر دعماً محدوداً لتحركات السعر.

ورغم هذا التحسن لا تزال النظرة الفنية تميل إلى السلبية، مع استقرار الذهب دون المستوى النفسي 4,000$، واستمرار تداوله أسفل متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يشكل مقاومة ديناميكية تعزز من قوة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، كما يواصل السعر تحركاته بمحاذاة خط ميل هابط، ما يبقي فرص التعافي محدودة ما لم ينجح في استعادة مستويات المقاومة الفنية المهمة.