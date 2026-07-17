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سعر النفط الخام يواصل تحركاته الجانبية الضيقة – توقعات اليوم – 17-07-2026

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  • سعر النفط الخام يواصل تحركاته الجانبية الضيقة – توقعات اليوم – 17-07-2026 1/2
  • سعر النفط الخام يواصل تحركاته الجانبية الضيقة – توقعات اليوم – 17-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-17 00:57 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الذهب (GOLD) مكاسب محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، بالتزامن مع سعيه لتصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة بعد بدء ظهور تقاطع إيجابي عليها، وهو ما وفر دعماً محدوداً لتحركات السعر.

 

ورغم هذا التحسن لا تزال النظرة الفنية تميل إلى السلبية، مع استقرار الذهب دون المستوى النفسي 4,000$، واستمرار تداوله أسفل متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يشكل مقاومة ديناميكية تعزز من قوة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، كما يواصل السعر تحركاته بمحاذاة خط ميل هابط، ما يبقي فرص التعافي محدودة ما لم ينجح في استعادة مستويات المقاومة الفنية المهمة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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