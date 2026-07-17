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سعر البتكوين (BTCUSD) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 17-07-2026

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  • سعر البتكوين (BTCUSD) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 17-07-2026 1/2
  • سعر البتكوين (BTCUSD) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 17-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-17 00:57 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الذهب (GOLD) مكاسب محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، بالتزامن مع سعيه لتصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة بعد بدء ظهور تقاطع إيجابي عليها، وهو ما وفر دعماً محدوداً لتحركات السعر.

 

ورغم هذا التحسن لا تزال النظرة الفنية تميل إلى السلبية، مع استقرار الذهب دون المستوى النفسي 4,000$، واستمرار تداوله أسفل متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يشكل مقاومة ديناميكية تعزز من قوة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، كما يواصل السعر تحركاته بمحاذاة خط ميل هابط، ما يبقي فرص التعافي محدودة ما لم ينجح في استعادة مستويات المقاومة الفنية المهمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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