تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 17-07-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليستقر السعر من جديد اعلى الدعم النفسي 4,000$، ليحاول بذلك تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.