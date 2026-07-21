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سعر النحاس دون أي جديد-توقعات اليوم 21-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-21 03:56 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم مجموعة الخليج للتأمين - جي آي جي (8250) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 30.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 32.85 ريال مع وجود فرص قوية لاختراقه.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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