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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 23-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 10:39 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الذهب (GOLD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها قد يساعد على تسريع عملية التعافي في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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