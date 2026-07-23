أرباح الصناعات الكهربائية السعودية ترتفع إلى 211.53 مليون بالربع الثاني من عام 2026

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس في ظل استمرار الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط قبالة السواحل السعودية، إلى جانب تصاعد التهديدات الأمريكية بتكثيف الضربات ضد إيران، مما زاد القلق بشأن تدفق الإمدادات العالمية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 4.6% إلى 98.44 دولارًا للبرميل ليقترب الخام من حاجز 100 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ستة أسابيع، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنحو 3.8% إلى 90.14 دولارًا للبرميل، ليسجل أعلى مستوياته منذ 8 يونيو.

وبذلك يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 35.3%، في ثالث أكبر ارتفاع شهري خلال العقد الماضي، فيما يتجه الخام الأمريكي لتحقيق زيادة شهرية تقارب 30%، وهي أيضًا ثالث أكبر مكاسب شهرية في عشر سنوات.

تزايد الهجمات

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن ناقلة نفط تعرضت لهجوم على بعد نحو 70 ميلًا بحريًا جنوب غربي منطقة الشقيق السعودية، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، بينما تمكن الطاقم من مكافحته دون تسجيل إصابات.

وتبنى الحوثيون في اليمن الهجوم، مؤكدين أنهم استهدفوا ناقلتي نفط سعوديتين باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، بدعوى انتهاكهما الحصار البحري الذي أعلنت عنه الجماعة.

تجدد حرب إيران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف جسر أو محطة كهرباء داخل إيران كلما تعرضت سفينة في مضيق هرمز لهجوم تنسبه واشنطن إلى طهران.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة سترد بقصف "جسر أو محطة كهرباء" في إيران إذا تعرضت أي سفينة في المضيق لهجوم بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة أو أي وسيلة أخرى.

من جانبها، هددت إيران هي الأخرى بأنها سترد باستهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة التي ترتبط بالمصالح الأمريكية في المنطقة، إذا نفذت واشنطن تلك التهديدات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء إن إيران لا تتعامل بجدية مع جهود التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية في الشرق الأوسط.