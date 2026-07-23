أخطر تهديد إيراني : عليكم إخلاء الكويت وقطر والبحرين والسعودية وعمان

بيروت - نادين الأحمد - روسيا اليوم – رد عضو الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف بنى تحتية داخل إيران، محذرا من تداعيات التصعيد على دول الخليج. وكان ترامب قد هدد في تغريدة نشرها في وقت سابق من أمس الأربعاء، بتدمير جسر واحد أو محطة طاقة واحدة في طهران أو محيطها مقابل استهداف طهران كل سفينة في مضيق هرمز سواء كان ذلك باستخدام صاروخ، أو قذيفة، أو طائرة مسيرة، أو أي جهاز أو سلاح آخر. وتعقيبا على تهديدات ترامب، كتب مرندي في منشور له عبر منصة “إكس”: “إذا، فقد حان الوقت لإخلاء الكويت، وقطر، والسعودية، والبحرين، والإمارات.. وربما عمان أيضا”. إلى ذلك، قال مصدر عسكري في تصريح لوكالة “تسنيم” ردا على التهديد الجديد للرئيس الأمريكي: “إن إيران لديها إرادة فولاذية في ممارسة سيادتها على مضيق هرمز، ولن تسمح بأي حال من الأحوال بأن يتحول مضيق هرمز مرة أخرى إلى عامل تهديد ضد إيران”. وحذر المصدر العسكري من أنه: “إذا استهدف الأمريكيون جسرا أو محطة كهرباء في إيران، فإن إيران في المقابل ستضع البنى التحتية والجسور في المنطقة تحت الضربات، بما في ذلك منشآت الطاقة التي للأمريكيين مصالح فيها”. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة كان ينبغي لها أن تدرك خلال الأيام العشرة الماضية أن إيران “قادرة على استهداف أي موقع تريده”، معتبرا أن أي مقامرة جديدة من جانب ترامب ستنتهي، مرة أخرى، بـ”فضيحة له”. من جانبه، شدد الحرس الثوري الإيراني في بيان على أنه لا سبيل آخر لإزالة شبح الحرب عن البلاد نهائيا إلا بالثبات وإلحاق خسائر فادحة بالمعتدي، مؤكدا أن القوات الإيرانية تستعد لعملية عسكرية جديدة وصفها بـ”المؤسفة”، والتي سيتبعها إعلان حداد رسمي في الولايات المتحدة. تأتي هذه التطورات الخطيرة في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلن ترامب في 8 يوليو أن وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو، لم يعد ساريا، متهما طهران باستهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. ومنذ ذلك الحين تشن الولايات المتحدة ضربات على مناطق داخل إيران، فيما ترد طهران باستهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، متهمة واشنطن بانتهاك مذكرات التفاهم ودفع المنطقة نحو تصعيد مباشر.