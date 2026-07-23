أخبار من السعودية.. "البيئة": التشجير ركيزة أساسية لخفض درجات الحرارة وتحسين جودة الحياة

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التشجير يعد أحد أبرز الحلول الطبيعية والفعّالة في تخفيف آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مشيرةً إلى الدور التي تؤديه الأشجار من خلال تلطيف الأجواء، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة المساحات الخضراء تساهم في خلق أثر فعال ينعكس إيجابًا على صحة الإنسان من خلال تقليل التوتر، وتحسين الصحة النفسية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، من خلال تنقية الهواء من الملوثات مما يقلل من الأمراض، وتقليل التلوث الضوضائي، والمساهمة الفعّالة في إدارة مياه الأمطار، فضلًا عن دعمه للتنوع الأحيائي من خلال توفير الموائل الحيوية للتنوع البيولوجي ودعم الملقحات الطبيعية.
وأكدت الوزارة أن التشجير يمثل استثمارًا طويل الأمد في البيئة، والإنسان، ومستقبل الأجيال القادمة، حيث تساهم في توفير الظل، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة للأجيال القادمة، مشيرةً إلى أن نجاح جهود التشجير يعتمد على المشاركة المجتمعية، من خلال تبني سلوكيات بيئية إيجابية؛ تعزز من تنمية الغطاء النباتي، وحماية الموارد الطبيعية لضمان استدامة النظم البيئية.
التشجير وتحسين البيئةوأوضحت "البيئة"، أن التشجير يؤدي دورًا مهمًا في المساهمة بخفض درجات الحرارة من خلال توفير الظل، والحد من امتصاص الحرارة في الأرصفة والأسطح، إلى جانب عملية النتح التي تطلق من خلالها بخار الماء، مما يساعد على تبريد الهواء المحيط، وتحسين جودة الحياة في المدن والمتنزهات والمساحات المفتوحة، مما توّفر بيئات مناسبة للتنزه وممارسة الأنشطة الخارجية والتشجيع على النشاط البدني، كما يساعد التشجير في امتصاص ما يصل إلى متوسط 150 كجم من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة المساحات الخضراء تساهم في خلق أثر فعال ينعكس إيجابًا على صحة الإنسان من خلال تقليل التوتر، وتحسين الصحة النفسية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، من خلال تنقية الهواء من الملوثات مما يقلل من الأمراض، وتقليل التلوث الضوضائي، والمساهمة الفعّالة في إدارة مياه الأمطار، فضلًا عن دعمه للتنوع الأحيائي من خلال توفير الموائل الحيوية للتنوع البيولوجي ودعم الملقحات الطبيعية.
أهم نصائح الزراعة واختيار الأشجاروحثت "البيئة" أفراد المجتمع على أهمية اختيار الأشجار المحلية، مما تعد أكثر تكيفًا مع الظروف المناخية في المملكة، وأقل احتياجًا للمياه، بما يعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والمساهمة في تعزيز فرص نجاح مشاريع التشجير واستدامتها، داعيةً إلى اتباع الممارسات الزراعية السليمة للمحافظة على الأشجار خلال موسم الصيف، ومنها اختيار التوقيت المناسب للريّ، حيث يفضّل أن يكون في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، بالإضافة إلى استخدام أنظمة الري بالتنقيط؛ لترشيد استهلاك المياه وتمكين كفاءة استخدام المورد المائي الحيوي، مما يسهم في تقليل من فقدان المياه بالتبخر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بنظم الري التقليدية، مبينةً أن الغطاء العضوي حول الأشجار يعزز من المحافظة على رطوبة التربة، وينظم درجات الحرارة، ويمنع من نمو الأعشاب الضارة.
وأكدت الوزارة أن التشجير يمثل استثمارًا طويل الأمد في البيئة، والإنسان، ومستقبل الأجيال القادمة، حيث تساهم في توفير الظل، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة للأجيال القادمة، مشيرةً إلى أن نجاح جهود التشجير يعتمد على المشاركة المجتمعية، من خلال تبني سلوكيات بيئية إيجابية؛ تعزز من تنمية الغطاء النباتي، وحماية الموارد الطبيعية لضمان استدامة النظم البيئية.