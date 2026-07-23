أخبار من السعودية.. 50 ألف مشارك و1200 ورقة علمية في مسيرة المؤتمر الهندسي الدولي

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الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - تستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2026 أعمال النسخة الرابعة من المؤتمر الهندسي الدولي «IECE 2026»، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين برعاية وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمشاركة قيادات وخبراء ومتخصصين من داخل المملكة وخارجها، لمناقشة أبرز مستجدات القطاع الهندسي واستشراف مستقبل المهنة في ظل التحولات التنموية التي تشهدها المملكة.
ويأتي المؤتمر في وقت يشهد فيه القطاع الهندسي نموًا متسارعًا مدفوعًا بالمشروعات الكبرى، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، حيث يهدف إلى جمع الخبرات المحلية والدولية، واستعراض التجارب النوعية، ومناقشة التحديات وطرح الحلول التي تسهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات التنمية.
أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، مساعد بن عبدالله العتيبي، أن رعاية وزير البلديات والإسكان للمؤتمر تعكس الاهتمام الذي يحظى به القطاع الهندسي، ودوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن النسخة الرابعة تركز على الانتقال من مناقشة التحديات إلى ابتكار الحلول، وإيجاد منصة تجمع الخبرات والكفاءات لتبادل المعرفة وتطوير الممارسات الهندسية.
وأوضح أن المؤتمر، الذي يقام تحت شعار «نقود المستقبل ونبتكر الحلول»، سيتضمن ستة مسارات رئيسية، إلى جانب جلسات حوارية وأوراق علمية وورش عمل، ومعرض مصاحب، ومنطقة للابتكار والتجارب التقنية، ومنصة مخصصة للاتفاقيات والإطلاقات.
يستند المؤتمر إلى سجل من النجاحات في نسخه السابقة، حيث شهد مشاركة أكثر من 50 ألف مشارك، وتقديم 1200 ورقة علمية، إلى جانب مشاركة 70 جهة حكومية وخاصة، وتنظيم أكثر من 25 ورشة عمل، ما يعكس مكانته بوصفه أحد أبرز الملتقيات الهندسية المتخصصة في المنطقة.
ودعت الهيئة السعودية للمهندسين المختصين والمهتمين بالقطاع الهندسي من داخل المملكة وخارجها إلى متابعة مستجدات المؤتمر والمشاركة في فعاليات نسخته الرابعة، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات ودعم الابتكار وتطوير الممارسات الهندسية.
ويأتي المؤتمر في وقت يشهد فيه القطاع الهندسي نموًا متسارعًا مدفوعًا بالمشروعات الكبرى، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، حيث يهدف إلى جمع الخبرات المحلية والدولية، واستعراض التجارب النوعية، ومناقشة التحديات وطرح الحلول التي تسهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات التنمية.
دور محوري
أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، مساعد بن عبدالله العتيبي، أن رعاية وزير البلديات والإسكان للمؤتمر تعكس الاهتمام الذي يحظى به القطاع الهندسي، ودوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن النسخة الرابعة تركز على الانتقال من مناقشة التحديات إلى ابتكار الحلول، وإيجاد منصة تجمع الخبرات والكفاءات لتبادل المعرفة وتطوير الممارسات الهندسية.
وأوضح أن المؤتمر، الذي يقام تحت شعار «نقود المستقبل ونبتكر الحلول»، سيتضمن ستة مسارات رئيسية، إلى جانب جلسات حوارية وأوراق علمية وورش عمل، ومعرض مصاحب، ومنطقة للابتكار والتجارب التقنية، ومنصة مخصصة للاتفاقيات والإطلاقات.
أبرز الملتقيات الهندسية
يستند المؤتمر إلى سجل من النجاحات في نسخه السابقة، حيث شهد مشاركة أكثر من 50 ألف مشارك، وتقديم 1200 ورقة علمية، إلى جانب مشاركة 70 جهة حكومية وخاصة، وتنظيم أكثر من 25 ورشة عمل، ما يعكس مكانته بوصفه أحد أبرز الملتقيات الهندسية المتخصصة في المنطقة.
ودعت الهيئة السعودية للمهندسين المختصين والمهتمين بالقطاع الهندسي من داخل المملكة وخارجها إلى متابعة مستجدات المؤتمر والمشاركة في فعاليات نسخته الرابعة، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات ودعم الابتكار وتطوير الممارسات الهندسية.