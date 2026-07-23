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زي كاش كوين (ZECUSD) يظهر إشارات سلبية جديدة – تحليل فني – 23-07-2026

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  • زي كاش كوين (ZECUSD) يظهر إشارات سلبية جديدة – تحليل فني – 23-07-2026 1/2
  • زي كاش كوين (ZECUSD) يظهر إشارات سلبية جديدة – تحليل فني – 23-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 12:06 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم  Merck & Company, Inc. (MRK) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 123.00$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 135.80$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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