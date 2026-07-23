مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.3% اليوم الخميس

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 10804 نقاط، وبتداولات بلغت، 3.9 مليار ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 176.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، ورعاية، وعطاء، والفخارية، وعلم، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: رؤوم، ودار الأركان، وجمجوم فارما، والمطاحن الرابعة، وجرير، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 951 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 38 مليار ريال.
وانخفضت أسهم 30 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 29، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 176.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 130 شركةارتفعت أسهم 130 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 121، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، ورعاية، وعطاء، والفخارية، وعلم، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: رؤوم، ودار الأركان، وجمجوم فارما، والمطاحن الرابعة، وجرير، الأكثر انخفاضا.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 22072 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.4 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 951 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 38 مليار ريال.
وانخفضت أسهم 30 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 29، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.