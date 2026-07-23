الصناعات الكهربائية السعودية تقرر توزيع 140.63 مليون ريال عن النصف الأول لعام 2026

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن مستجدات مبيعات الوحدات السكنية في مشروع العلياء، أحد المشاريع متعددة الاستخدامات التي تطورها الشركة ضمن مخطط مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، حققت الشركة مبيعات تعاقدية تجاوزت 520 مليون ريال بالإضافة إلى حجوزات وحدات سكنية من عملاء غير سعوديين تزيد قيمتها عن 547 مليون ريال، وتم تسلم مقدم شراء من هؤلاء العملاء في مؤشر على استمرار زيادة الطلب على المشروع.

ونوهت الشركة إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمشروع يبلغ 1,420 وحدة سكنية، ويبلغ عدد الوحدات الحاصلة على رخصة بيع على الخارطة والمتاحة للبيع حالياً 1,052 وحدة سكنية.

كما يبلغ عدد الوحدات الجاري استكمال إجراءات إصدار رخص البيع على الخارطة لها 368 وحدة سكنية، وبلغ عدد الوحدات المبيعة والمستوفية لإجراءات البيع وفق نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة 351 وحدة سكنية، بإجمالي قيمة مبيعات بلغت 520,674,664 ريال.

كما لفتت إلى أن عدد الوحدات المحجوزة من قبل العملاء غير السعوديين والمنتظر استكمال إجراءات التعاقد بشأنها يبلغ 231 وحدة سكنية، بإجمالي قيمة حجوزات تبلغ 547,651,875 ريال وذلك وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية المتاحة للبيع حالياً بعد استبعاد الوحدات المبيعة والمحجوزة، 470 وحدة سكنية، فيما يبلغ إجمالي عدد الوحدات المتبقية للبيع من كامل المشروع 838 وحدة سكنية، ويضم المشروع 70 فيلا سكنية متميزة يجري حالياً استكمال الإجراءات الخاصة بطرحها على مقاولي التنفيذ.

وبينت الشركة أنه سيتم الاعتراف بالأثر المالي للمبيعات في القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) عند استيفاء شروط الاعتراف المحاسبي، وشروط نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

ويمثل مشروع العلياء أحد المشاريع الاستراتيجية متعددة الاستخدامات التي تطورها شركة مدينة المعرفة الاقتصادية ضمن مخططها الرئيس بالمدينة المنورة ويجري تطويره كمجمع عمراني متكامل مغلق (Compound) وفق أحدث مفاهيم التخطيط الحضري وأنسنة المدن؛ بما ينسجم مع مستهدفات برنامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.

ويضم المشروع منظومة متكاملة من الاستخدامات السكنية والتجارية والخدمية بالإضافة إلى فندق وشقق فندقية ومناطق تجارية ومكاتب إدارية ومسجد وحضانة ومجمع تعليمي (مدارس الرياض)؛ بما يوفر مجتمعاً متكاملاً يلبي احتياجات السكان والزوار ويعزز جودة الحياة داخل المشروع.

ويعزز المشروع مكانة مدينة المعرفة الاقتصادية كوجهة استثمارية وسكنية رائدة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع العقاري، وتنمية السياحة، وتحسين جودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن.