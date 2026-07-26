سعر سهم هرفي (6002) يحاول التعافي بعد الارتكاز على دعم محوري – توقعات اليوم – 26-07-2026

عاود سعر سهم شركة القصيم القابضة للاستثمار (6020) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السهم المقبلة.

لذلك ف توقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 12.92 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 11.84 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط