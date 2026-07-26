تهامة للإعلان (4070) تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 26-07-2026

تراجع قليلاً سعر سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (4050) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 41.75 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 36.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط