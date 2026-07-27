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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– توقعات اليوم 27-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-27 05:18 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر النحاس تأثره مؤخرا ببعض العوامل السلبية بدأ من الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.5100$ إضافة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي ليجبره ذلك على تأجيل المحاولات الصاعدة وتقديم تذبذب سلبي باستقراره حاليا قرب 6.2700$.
استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يدفع به لإعادة اختبار الدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ والذي بكسره سيؤكد سيطرة الميل التصحيحي الهابط للتداولات القادمة لنتوقع تشكيل مستوى 5.9200$ للهدف التصحيحي الأول, بينما نجاحه باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب جديدة باندفاعه أولا نحو 6.5900$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.4100$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي