سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– توقعات اليوم 27-7-2026

أكد سعر النحاس تأثره مؤخرا ببعض العوامل السلبية بدأ من الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.5100$ إضافة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي ليجبره ذلك على تأجيل المحاولات الصاعدة وتقديم تذبذب سلبي باستقراره حاليا قرب 6.2700$.

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يدفع به لإعادة اختبار الدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ والذي بكسره سيؤكد سيطرة الميل التصحيحي الهابط للتداولات القادمة لنتوقع تشكيل مستوى 5.9200$ للهدف التصحيحي الأول, بينما نجاحه باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب جديدة باندفاعه أولا نحو 6.5900$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.4100$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي