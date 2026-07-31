شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يتماسك فوق مستويات الدعم بدعم من تدفقات صناديق ETF رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع البيتكوين (BTC) بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة ليتداول قرب 64,300 دولار وقت إعداد التقرير، لكنه حافظ على تماسكه فوق منطقة دعم رئيسية، في ظل استمرار تدفقات الاستثمار المؤسسي إلى صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (Spot Bitcoin ETFs) المدرجة في الولايات المتحدة.

وتشير البيانات إلى أن هذه الصناديق واصلت جذب استثمارات جديدة حتى يوم الخميس، ما يضعها على مسار تسجيل الأسبوع الرابع على التوالي من صافي التدفقات الإيجابية. ورغم هذا الدعم، لا تزال التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران تحد من مكاسب العملة المشفرة، مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم.

توترات الشرق الأوسط تحد من مكاسب البيتكوين

لا تزال الأسواق تسعّر احتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية بشكل أكبر، مع ارتفاع مخاطر التضخم نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأدى استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة تقلبات أسعار النفط، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في اثنين من أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا، وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

وفي أحدث التطورات، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة واسعة من الضربات ضد إيران ردًا على هجمات صاروخية إيرانية استهدفت قواته في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، رفضت إيران المقترح العُماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز بنسبة 50% لكل طرف، والذي كان سيمنح طهران دورًا في إدارة الممر المائي مع تحصيل رسوم طوعية من السفن العابرة.

في الوقت نفسه، تعمل السعودية على تشكيل تحالف دولي لحماية خطوط الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات المتكررة التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن.

وتزيد هذه التطورات من احتمالات اتساع نطاق الصراع الإقليمي، ما يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة ويدعم أسعار النفط.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا، الأمر الذي يضعف شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك البيتكوين.

الطلب المؤسسي يواصل التحسن

في المقابل، يواصل الطلب المؤسسي إظهار مؤشرات قوة خلال الأسبوع الجاري.

ووفقًا لبيانات SoSoValue، سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة صافي تدفقات داخلة بلغ 203.84 مليون دولار حتى الخميس.

وإذا سجلت الصناديق تدفقات إيجابية أيضًا يوم الجمعة، فستحقق الأسبوع الرابع المتتالي من صافي التدفقات الإيجابية.

وتعكس هذه التدفقات عودة تدريجية للمستثمرين المؤسساتيين إلى سوق العملات المشفرة، إلا أن أحجامها لا تزال متواضعة مقارنة بموجة التخارج الكبيرة التي شهدتها السوق بين منتصف مايو وأوائل يوليو.

ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية الأسبوع قد يوفر دعمًا للبيتكوين ويحد من خسائره، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية.