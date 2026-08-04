الاقتصاد

سعر سهم يونايتد إيرلاينز (UAL) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر سهم يونايتد إيرلاينز (UAL) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 10:57 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

شهد سعر سهم يونايتد إيرلاينز UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC (UAL) مكاسب قوية في آخر جلساته، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم قوية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 119.20$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 138.75$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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