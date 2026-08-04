سعر سهم يونايتد إيرلاينز (UAL) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 04-08-2026

شهد سعر سهم يونايتد إيرلاينز UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC (UAL) مكاسب قوية في آخر جلساته، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم قوية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 119.20$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 138.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد