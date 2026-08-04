انخفاض أرباح «تكافل الراجحي» إلى 94.3 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 15.4% إلى 94.3 مليون ريال، مقابل 111.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء انخفاض صافي الربح، بسبب ارتفاع مطالبات التأمين العام, وانخفاض في إيرادات تأمين الحماية والادخار بالرغم من ارتفاع نتائج خدمات التأمين الطبي والمركبات.
بلغ صافي نتائج الاستثمار (باستثناء أسهم حملة الوحدات) خلال الربع الحالي 61,245 مليون ريال مقارنة بـ 37,800 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 62.02% مدفوعًا بإرتفاع العوائد من المحفظة الاستثمارية.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين للربع الحالي 94,336 مليون ريال مقارنة بـ 113,501 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 16.89% وذلك بسبب ارتفاع مطالبات التأمين العام, وانخفاض في إيرادات تأمين الحماية والادخار بالرغم من ارتفاع نتائج خدمات التأمين الطبي والمركبات.
بلغ صافي نتائج الاستثمار (باستثناء أسهم حملة الوحدات) خلال الربع الحالي 61,245 مليون ريال مقارنة بـ 65,006 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 5.79%.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين للفترة الحالية 207,837 مليون ريال مقارنة بـ 202,365 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بإرتفاع قدره 2.7% وذلك بسبب ارتفاع نتائج تأمين المركبات والطبي بالرغم من زيادة المصروفات نتيجة الاستثمار في التقنية وتحسن في نتائج صافي الاستثمار.
بلغ صافي نتائج الاستثمار (باستثناء أسهم حملة الوحدات) خلال الفترة الحالية 126,251 مليون ريال مقارنة بـ 102,804 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق ، بارتفاع قدره22.81% مدفوعًا بارتفاع العوائد من المحفظة الاستثمارية.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء انخفاض صافي الربح، بسبب ارتفاع مطالبات التأمين العام, وانخفاض في إيرادات تأمين الحماية والادخار بالرغم من ارتفاع نتائج خدمات التأمين الطبي والمركبات.
بلغ صافي نتائج الاستثمار (باستثناء أسهم حملة الوحدات) خلال الربع الحالي 61,245 مليون ريال مقارنة بـ 37,800 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 62.02% مدفوعًا بإرتفاع العوائد من المحفظة الاستثمارية.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين للربع الحالي 94,336 مليون ريال مقارنة بـ 113,501 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 16.89% وذلك بسبب ارتفاع مطالبات التأمين العام, وانخفاض في إيرادات تأمين الحماية والادخار بالرغم من ارتفاع نتائج خدمات التأمين الطبي والمركبات.
بلغ صافي نتائج الاستثمار (باستثناء أسهم حملة الوحدات) خلال الربع الحالي 61,245 مليون ريال مقارنة بـ 65,006 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 5.79%.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين للفترة الحالية 207,837 مليون ريال مقارنة بـ 202,365 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بإرتفاع قدره 2.7% وذلك بسبب ارتفاع نتائج تأمين المركبات والطبي بالرغم من زيادة المصروفات نتيجة الاستثمار في التقنية وتحسن في نتائج صافي الاستثمار.
بلغ صافي نتائج الاستثمار (باستثناء أسهم حملة الوحدات) خلال الفترة الحالية 126,251 مليون ريال مقارنة بـ 102,804 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق ، بارتفاع قدره22.81% مدفوعًا بارتفاع العوائد من المحفظة الاستثمارية.