أرباح «دراية» تنخفض 6% إلى 100.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة دراية المالية في الربع الثاني من 2026 بنسبة 6% إلى 100.8 مليون ريال، مقابل 107.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء انخفاض صافي الربح نتيجة:
• الإيرادات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 240.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام المالي 2026.
• المصاريف التشغيلية: ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 15.9% على أساس سنوي لتبلغ 108.0 ملايين ريال، حيث واصلت الشركة الاستثمار في مبادراتها الاستراتيجية الهادفة لزيادة النمو، وتعزيز البنية التقنية، وتطوير المنتجات . وقد انعكس ذلك على ارتفاع نسبة المصاريف إلى الإيرادات بشكل مؤقت لتبلغ 45% خلال الفترة. ومن المتوقع أن ينعكس تأثير هذه المبادرات إيجاباً على الأداء التشغيلي في المراحل المقبلة، من خلال توسيع نطاق المنصة وتعزيز قدرتها الاستيعابية، وتسريع وتيرة تطوير وإطلاق المنتجات والخدمات، بما يدعم نمو الإيرادات، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويعزز الربحية المستدامة على المدى الطويل.
• الربح التشغيلي: بلغ 132.6 مليون ريال خلال الفترة، منخفضاً بنسبة 6.7% على أساس سنوي، نتيجة نمو المصاريف التشغيلية بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات. وعلى الرغم من ذلك، حافظت الشركة على هامش ربح تشغيلي قوي بلغ 55%، بما يعكس متانة نموذج أعمالها الأساسي.
• الحصة من أعمال شركة زميلة: سجلت الشركة خسارة بقيمة 27.6 مليون ريال من استثمارها في بنك D360، مقارنةً بـ 38.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي (-28.0% على أساس سنوي)، بما يعكس التحسن التدريجي في الأداء المالي للبنك، بالتزامن مع مواصلته الاستثمار في توسيع أعماله وتعزيز قدراته التشغيلية.
ومنذ بدء عملياته التجارية في ديسمبر 2024، واصل بنك D360 تحقيق نمو قوي، حيث تخطى عدد عملائه 3 ملايين عميل، فيما بلغت ودائع العملاء 3.6 مليار ريال، والقروض الممنوحة الى حوالي 500 مليون ريال بنهاية يونيو 2026.
وقد أطلق البنك مؤخراً عملية زيادة في رأس المال تستهدف جمع 1.50 مليار ريال بناء على تقييم قبل زيادة رأس المال يبلغ 4.5 مليار ريال (1.20 مليار دولار أمريكي) على أساس مخفف بالكامل. وقد ساهمت فيها دراية بمبلغ 100 مليون ريال، تأكيداً على التزامها بدعم استراتيجية البنك ونموه.
ومع تعزيز قاعدته الرأسمالية، يدخل بنك D360 مرحلة جديدة من النمو، ينتقل فيها من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التوسع التشغيلي، مع التركيز على تنمية محفظة الإقراض، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتنويع مصادر الإيرادات.
ارتفع صافي الربح بنسبة 3.8% على أساس ربعي ليصل إلى 100.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام المالي 2026، وذلك نتيجة للعوامل التالية:
• ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.6% مقارنةً بالربع السابق، لتصل إلى 240.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام المالي 2026، مدعومةً باستمرار نمو مصادر الدخل المتكررة، إلى جانب ارتفاع مكاسب الاستثمارات.
• المصاريف التشغيلية: ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 8.9% على أساس ربعي إلى 108.0 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين، إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التقنية وتقنية المعلومات، وارتفاع المصاريف التسويقية في إطار الاستثمارات الاستراتيجية للشركة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مرحلي في نسبة المصاريف إلى الإيرادات لتبلغ 45%. ومن المتوقع أن ينعكس تأثير هذه المبادرات إيجاباً على الأداء التشغيلي في المراحل المقبلة، من خلال توسيع نطاق المنصة وتعزيز قدرتها الاستيعابية، وتسريع وتيرة تطوير وإطلاق المنتجات والخدمات، بما يدعم نمو الإيرادات، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويعزز الربحية المستدامة على المدى الطويل.
• الربح التشغيلي: ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 3.0% مقارنةً بالربع السابق ليبلغ 132.6 مليون ريال، مع حفاظ الشركة على هامش ربح تشغيلي قوي بلغ 55%.
• الحصة من أعمال شركة زميلة: سجلت الشركة خسارة بقيمة 27.6 مليون ريال من استثمارها في بنك D360، مقارنةً بـ 29.7 مليون ريال في الربع السابق. ويأتي هذا الانخفاض التدريجي في الخسائر متوافقاً مع التوقعات التي سبق أن أعلنتها الإدارة، ويعكس استمرار البنك في تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ خططه التشغيلية، بالتزامن مع توسع أعماله وتحسن كفاءته التشغيلية.
بلغ صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 197.8 مليون ريال، منخفضاً بنسبة 6.7% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الربح التشغيلي بنسبة 4.9% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات، وذلك في ظل مواصلة الشركة الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تسريع وتيرة النمو، وتحقيق المستهدفات التي تضمنتها استراتيجية 2030.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء انخفاض صافي الربح نتيجة:
• الإيرادات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 240.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام المالي 2026.
• المصاريف التشغيلية: ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 15.9% على أساس سنوي لتبلغ 108.0 ملايين ريال، حيث واصلت الشركة الاستثمار في مبادراتها الاستراتيجية الهادفة لزيادة النمو، وتعزيز البنية التقنية، وتطوير المنتجات . وقد انعكس ذلك على ارتفاع نسبة المصاريف إلى الإيرادات بشكل مؤقت لتبلغ 45% خلال الفترة. ومن المتوقع أن ينعكس تأثير هذه المبادرات إيجاباً على الأداء التشغيلي في المراحل المقبلة، من خلال توسيع نطاق المنصة وتعزيز قدرتها الاستيعابية، وتسريع وتيرة تطوير وإطلاق المنتجات والخدمات، بما يدعم نمو الإيرادات، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويعزز الربحية المستدامة على المدى الطويل.
• الربح التشغيلي: بلغ 132.6 مليون ريال خلال الفترة، منخفضاً بنسبة 6.7% على أساس سنوي، نتيجة نمو المصاريف التشغيلية بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات. وعلى الرغم من ذلك، حافظت الشركة على هامش ربح تشغيلي قوي بلغ 55%، بما يعكس متانة نموذج أعمالها الأساسي.
• الحصة من أعمال شركة زميلة: سجلت الشركة خسارة بقيمة 27.6 مليون ريال من استثمارها في بنك D360، مقارنةً بـ 38.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي (-28.0% على أساس سنوي)، بما يعكس التحسن التدريجي في الأداء المالي للبنك، بالتزامن مع مواصلته الاستثمار في توسيع أعماله وتعزيز قدراته التشغيلية.
ومنذ بدء عملياته التجارية في ديسمبر 2024، واصل بنك D360 تحقيق نمو قوي، حيث تخطى عدد عملائه 3 ملايين عميل، فيما بلغت ودائع العملاء 3.6 مليار ريال، والقروض الممنوحة الى حوالي 500 مليون ريال بنهاية يونيو 2026.
وقد أطلق البنك مؤخراً عملية زيادة في رأس المال تستهدف جمع 1.50 مليار ريال بناء على تقييم قبل زيادة رأس المال يبلغ 4.5 مليار ريال (1.20 مليار دولار أمريكي) على أساس مخفف بالكامل. وقد ساهمت فيها دراية بمبلغ 100 مليون ريال، تأكيداً على التزامها بدعم استراتيجية البنك ونموه.
ومع تعزيز قاعدته الرأسمالية، يدخل بنك D360 مرحلة جديدة من النمو، ينتقل فيها من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التوسع التشغيلي، مع التركيز على تنمية محفظة الإقراض، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتنويع مصادر الإيرادات.
ارتفع صافي الربح بنسبة 3.8% على أساس ربعي ليصل إلى 100.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام المالي 2026، وذلك نتيجة للعوامل التالية:
• ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.6% مقارنةً بالربع السابق، لتصل إلى 240.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام المالي 2026، مدعومةً باستمرار نمو مصادر الدخل المتكررة، إلى جانب ارتفاع مكاسب الاستثمارات.
• المصاريف التشغيلية: ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 8.9% على أساس ربعي إلى 108.0 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين، إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التقنية وتقنية المعلومات، وارتفاع المصاريف التسويقية في إطار الاستثمارات الاستراتيجية للشركة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مرحلي في نسبة المصاريف إلى الإيرادات لتبلغ 45%. ومن المتوقع أن ينعكس تأثير هذه المبادرات إيجاباً على الأداء التشغيلي في المراحل المقبلة، من خلال توسيع نطاق المنصة وتعزيز قدرتها الاستيعابية، وتسريع وتيرة تطوير وإطلاق المنتجات والخدمات، بما يدعم نمو الإيرادات، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويعزز الربحية المستدامة على المدى الطويل.
• الربح التشغيلي: ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 3.0% مقارنةً بالربع السابق ليبلغ 132.6 مليون ريال، مع حفاظ الشركة على هامش ربح تشغيلي قوي بلغ 55%.
• الحصة من أعمال شركة زميلة: سجلت الشركة خسارة بقيمة 27.6 مليون ريال من استثمارها في بنك D360، مقارنةً بـ 29.7 مليون ريال في الربع السابق. ويأتي هذا الانخفاض التدريجي في الخسائر متوافقاً مع التوقعات التي سبق أن أعلنتها الإدارة، ويعكس استمرار البنك في تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ خططه التشغيلية، بالتزامن مع توسع أعماله وتحسن كفاءته التشغيلية.
بلغ صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 197.8 مليون ريال، منخفضاً بنسبة 6.7% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الربح التشغيلي بنسبة 4.9% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات، وذلك في ظل مواصلة الشركة الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تسريع وتيرة النمو، وتحقيق المستهدفات التي تضمنتها استراتيجية 2030.