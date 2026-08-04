انخفاض أرباح «السعودية للطاقة» إلى 4.9 مليار ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - انخفض صافي ربح الشركة السعودية للطاقة في الربع الثاني من 2026 بنسبة 7.4%، إلى 4.9 مليار ريال، مقابل 5.3 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة نمو قاعدة الأصول التشغيلية ودعم موثوقية الخدمة الكهربائية.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي تكاليف التمويل نتيجة الحصول على تمويلات جديدة لتمويل خطط الإنفاق الرأسمالي.
وقابل ما سبق جزئياً ارتفاع الايرادات التشغيلية
ويعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي الى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية.
وبحسب البيان، يعود الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى:
1) ارتفاع الايراد المطلوب المعترف به خلال الفترة الحالية نتيجةً نمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية.
2) نمو إيرادات انتاج الطاقة الكهربائية مدعوما باستمرار نمو الطلب.
3) وانخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لذمم مستهلكي الطاقة الكهربائية نتيجة تحسُّن معدلات التحصيل.
وقابل ما سبق جزئياً:
1) ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة توسع قاعدة الأصول التشغيلية، ودعم موثوقية الخدمة الكهربائية.
2) ارتفاع صافي تكاليف التمويل نتيجة الحصول على تمويلات جديدة لدعم تنفيذ خطط الانفاق الرأسمالي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة نمو قاعدة الأصول التشغيلية ودعم موثوقية الخدمة الكهربائية.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي تكاليف التمويل نتيجة الحصول على تمويلات جديدة لتمويل خطط الإنفاق الرأسمالي.
وقابل ما سبق جزئياً ارتفاع الايرادات التشغيلية
ويعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي الى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية.
وبحسب البيان، يعود الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى:
1) ارتفاع الايراد المطلوب المعترف به خلال الفترة الحالية نتيجةً نمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية.
2) نمو إيرادات انتاج الطاقة الكهربائية مدعوما باستمرار نمو الطلب.
3) وانخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لذمم مستهلكي الطاقة الكهربائية نتيجة تحسُّن معدلات التحصيل.
وقابل ما سبق جزئياً:
1) ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة توسع قاعدة الأصول التشغيلية، ودعم موثوقية الخدمة الكهربائية.
2) ارتفاع صافي تكاليف التمويل نتيجة الحصول على تمويلات جديدة لدعم تنفيذ خطط الانفاق الرأسمالي.