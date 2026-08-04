تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 04-08-2026

انزلق سعر النفط الخام (Crude Oil) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى الدعم 75.00$، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي عقب وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر.