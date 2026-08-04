الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 04-08-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 16:14 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

انزلق سعر النفط الخام (Crude Oil) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى الدعم 75.00$، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي عقب وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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