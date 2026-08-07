شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 07-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-07 11:37 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07
صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السعر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 65,000$، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عزز من هذا الصعود في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.