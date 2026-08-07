الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 07-08-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 11:37 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السعر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 65,000$، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عزز من هذا الصعود في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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