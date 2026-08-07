تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 07-08-2026

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السعر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 65,000$، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عزز من هذا الصعود في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.