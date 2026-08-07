الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 07-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 11:39 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

انخفض سعر نفط خام برنت (Brent) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها وهو ما ضاعف من الضغط السلبي حول السعر ما ينذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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