تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 07-08-2026

انخفض سعر نفط خام برنت (Brent) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها وهو ما ضاعف من الضغط السلبي حول السعر ما ينذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة.