شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 07-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-07 11:39 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07
انخفض سعر نفط خام برنت (Brent) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها وهو ما ضاعف من الضغط السلبي حول السعر ما ينذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة.