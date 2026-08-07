الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

استقر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية أمام العملات الرئيسية، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية تشمل اليورو والين والجنيه الإسترليني، بشكل طفيف إلى 99.975 نقطة، مرتفعاً 0.17% خلال الأسبوع، بعدما تراجع بنسبة 1.6% في الأسبوع السابق.

واستقر الدولار أمام الين عند 158.43 ين، بعدما ارتفع بنسبة 0.4% يوم الخميس. ويتجه الزوج لتحقيق مكسب أسبوعي بنحو 0.5%، بعد تعافيه من موجة تدخل مشتركة يابانية-أمريكية أدت إلى هبوطه من قرب أعلى مستوى له في نحو أربعة عقود فوق 163 يناً إلى أدنى مستوى في 13 أسبوعاً عند 155.20 يناً يوم الاثنين.

واستقر الدولار أمام اليورو عند 1.1518 دولار لليورو، بينما لم يطرأ تغير يذكر على العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3444 دولار.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية، الذي قد يقدم إشارات إضافية حول مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تقيّم فيه الأسواق احتمالية رفع الفائدة.

وتشير توقعات المحللين إلى أن الاقتصاد الأمريكي ربما أضاف 80 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد إضافة 57 ألف وظيفة في يونيو، بينما يُتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%.

محادثات إيران

استمرت التوترات في الخليج، بعد تقرير أفاد بأن اتفاقاً مقترحاً بين إيران وسلطنة عمان للمساعدة في إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يمنح طهران السيطرة على حركة السفن الداخلة عبر مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق بات وشيكاً، لكن مسؤولين أمريكيين أكدوا مراراً أن واشنطن لن توافق على منح إيران السيطرة على الوصول إلى أهم ممر تجاري لإمدادات الطاقة في العالم.

وأدت زيادة مخاطر التضخم إلى الضغط على سندات الخزانة الأمريكية، ما دفع عوائدها إلى الارتفاع.

كما أشار محللون إلى تقرير لصحيفة فايننشال تايمز نقل عن مصادر مقربة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر يظل احتمالاً مطروحاً، اعتماداً على البيانات الاقتصادية القادمة.