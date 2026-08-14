سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 14-08-2026

مدد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما ساعده على الارتداد ارتفاعاً مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة واضحة على تلاشى هذا الزخم الإيجابي المحيط بالزوج ما يهدد تلك المكاسب، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.