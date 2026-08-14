شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 14-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-14 11:48 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14
تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.