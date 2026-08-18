شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 18-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-18 00:54 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18
واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة 64,000 دولار، وهو ما عزز من قوة الزخم الصاعد المحيط به.
ومع هذا الاختراق فرضت موجة فرعية صاعدة قوية سيطرتها على حركة السعر على المدى القصير، لتدعم استمرار المسار الإيجابي وتعزز من فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.