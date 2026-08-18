سعر البتكوين (BTCUSD) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 18-08-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة 64,000 دولار، وهو ما عزز من قوة الزخم الصاعد المحيط به.

ومع هذا الاختراق فرضت موجة فرعية صاعدة قوية سيطرتها على حركة السعر على المدى القصير، لتدعم استمرار المسار الإيجابي وتعزز من فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.