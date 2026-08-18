الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 18-08-2026

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سعر البتكوين (BTCUSD) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 00:54 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة 64,000 دولار، وهو ما عزز من قوة الزخم الصاعد المحيط به.

 

ومع هذا الاختراق فرضت موجة فرعية صاعدة قوية سيطرتها على حركة السعر على المدى القصير، لتدعم استمرار المسار الإيجابي وتعزز من فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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