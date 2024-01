مجتمع العملات المشفرة ينتقد متطلبات الإبلاغ ’الغبية‘ لمصلحة الضرائب

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - أعربَ أعضاء المجتمع عن إحباطهم من القواعد الجديدة التي تتطلَّب من مستخدمي العملات المشفرة الإبلاغَ عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10000 دولار إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) عبر منشوراتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي وأغنية.

وقد دخلت التزامات الإبلاغ الضريبي الجديدة عن العملات المشفرة لمواطني الولايات المتحدة حيِّزَ التنفيذ في 1 يناير، حيث تُلزم القواعد وسطاء العملات المشفرة بإرسال بيانات شخصية إلى مصلحة الضرائب عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10,000 دولار. إذ يشمل ذلك معلوماتٍ تتضمَّن اسم المرسل وعنوانه ورقم الضمان الاجتماعي الخاص به.

مقالات ذات صلة: معاملات العملات المشفرة الزائدة عن 10 آلاف دولار تأتي مع متطلبات إبلاغ ضريبي إضافية

حدَّد القانون مهلة 15 يوماً لإكمال التقرير، ولكن قد يكون من الصعب تلبيةُ متطلَّبات كهذه، نظراً لطبيعة المعاملات على السلسلة، وفقاً للمدير التنفيذي لـ ’كوين سينتر‘ (Coin Senter)، جيري بريتو، حيث قال إنَّ العديد من المستخدمين "سيجدون صعوبة في الامتثال"، لأنَّهم قد يخاطرون بإدانتهم بارتكاب جناية.

بصرف النظر عن رأي بريتو، شعرَ أفرادُ المجتمع بالإحباط من القانون، حيث وصف أدريانو فيريا القانونَ بأنَّه "غبي"، ووصف المسؤولون الذين أوجدوه بأنهم "حمقى". في منشورٍ على منصة ’X‘ (تويتر)، قال فيريا إنَّه يجب إخبار مصلحة الضرائب الأمريكية بأنَّ المعاملات "دفع فقط" ولا يمكن رفضها من قبل المستلم.

كما شدَّد عضو المجتمع على أنَّه "لا يوجد شيء" مثل قبول الدفع بالعملات المشفرة. على سبيل المثال، قال فيريا إنَّه يمكن لأيِّ شخصٍ أن يرسل إلى مفوَّض الإيرادات الداخلية الأمريكي دانيال ويرفيل 10 آلاف دولار في صورة عملات مشفرة، وأنَّه "سيصبح حتماً مجرماً".

ومن جهته، شارك رايان آدمز، مؤسس شركة الاستثمار ’ميثوس كابيتال‘ (Mythos Capital) و’بانكليس‘ (Bankless)، مشاعرَ مماثلةً،

If you're a U.S. citizen and get $10k or more in crypto you have to report it to the IRS within 15 days or they can charge you with a felony.



Starting now.



They want name, address, ssn of the sender.



Oh - and they're not telling you how to file the report.



Yay 🇺🇸 ! https://t.co/XypaIGBjch pic.twitter.com/6o3jGEObv9