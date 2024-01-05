مجتمع العملات المشفرة ينتقد متطلبات الإبلاغ ’الغبية‘ لمصلحة الضرائب

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - أعربَ أعضاء المجتمع عن إحباطهم من القواعد الجديدة التي تتطلَّب من مستخدمي العملات المشفرة الإبلاغَ عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10000 دولار إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) عبر منشوراتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي وأغنية.
وقد دخلت التزامات الإبلاغ الضريبي الجديدة عن العملات المشفرة لمواطني الولايات المتحدة حيِّزَ التنفيذ في 1 يناير، حيث تُلزم القواعد وسطاء العملات المشفرة بإرسال بيانات شخصية إلى مصلحة الضرائب عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10,000 دولار. إذ يشمل ذلك معلوماتٍ تتضمَّن اسم المرسل وعنوانه ورقم الضمان الاجتماعي الخاص به.
مقالات ذات صلة: معاملات العملات المشفرة الزائدة عن 10 آلاف دولار تأتي مع متطلبات إبلاغ ضريبي إضافية
حدَّد القانون مهلة 15 يوماً لإكمال التقرير، ولكن قد يكون من الصعب تلبيةُ متطلَّبات كهذه، نظراً لطبيعة المعاملات على السلسلة، وفقاً للمدير التنفيذي لـ ’كوين سينتر‘ (Coin Senter)، جيري بريتو، حيث قال إنَّ العديد من المستخدمين "سيجدون صعوبة في الامتثال"، لأنَّهم قد يخاطرون بإدانتهم بارتكاب جناية.
بصرف النظر عن رأي بريتو، شعرَ أفرادُ المجتمع بالإحباط من القانون، حيث وصف أدريانو فيريا القانونَ بأنَّه "غبي"، ووصف المسؤولون الذين أوجدوه بأنهم "حمقى". في منشورٍ على منصة ’X‘ (تويتر)، قال فيريا إنَّه يجب إخبار مصلحة الضرائب الأمريكية بأنَّ المعاملات "دفع فقط" ولا يمكن رفضها من قبل المستلم.
كما شدَّد عضو المجتمع على أنَّه "لا يوجد شيء" مثل قبول الدفع بالعملات المشفرة. على سبيل المثال، قال فيريا إنَّه يمكن لأيِّ شخصٍ أن يرسل إلى مفوَّض الإيرادات الداخلية الأمريكي دانيال ويرفيل 10 آلاف دولار في صورة عملات مشفرة، وأنَّه "سيصبح حتماً مجرماً".
ومن جهته، شارك رايان آدمز، مؤسس شركة الاستثمار ’ميثوس كابيتال‘ (Mythos Capital) و’بانكليس‘ (Bankless)، مشاعرَ مماثلةً،
في منشورٍ على منصَّة ’X‘ أنَّه لا توجد تعليمات لتقديم التقرير. من ناحية أخرى،
If you're a U.S. citizen and get $10k or more in crypto you have to report it to the IRS within 15 days or they can charge you with a felony.— RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth (@RyanSAdams) January 2, 2024
Starting now.
They want name, address, ssn of the sender.
Oh - and they're not telling you how to file the report.
Yay 🇺🇸 ! https://t.co/XypaIGBjch pic.twitter.com/6o3jGEObv9
البعضُ القانونَ على أنَّه وسيلةٌ لمنع الناس من بيع عملاتهم المشفرة.
So much bullish news over the last few days— King Wabi (Mr Big Business) (@KingWabii) January 3, 2024
- India had crypto banned?
Cool, they can’t sell for 20% gains
- New IRS tax law?
Cool nobody can sell or else they’ll throw you in the slammer
2024 = year of the LONG DRAGON pic.twitter.com/hURwng0FVz
في الوقت نفسه، وصف المغني المؤيد للعملات المشفرة، جوناثان مان، القانون بأنَّه "وحشي"، وكتب أغنية عنه. ضمن كلمات الأغنية، وصفَ مان كيفَ جرى بيع إحدى أغانيه المحوَّلة إلى رمز غير قابل للاستبدال (NFT) مقابل 5.3 إيثيريوم (ETH)، بقيمة تزيد عن 10000 دولار.
كما أوضح المغني في الأغنية أنَّه بصرف النظر عن خدمة أسماء الإيثيريوم للمشتري، فإن تفاصيله غير متوافرة، ما يدل على أنَّه من المستحيل تقديم الاسم الفعلي والعنوان ورقم الضمان الاجتماعي لمرسل العملة المشفرة في هذه الحالة. ويقول مان في الأغنية: "ثمَّة قانون في الكتب الآن يقول إنَّ ما فعلته كان جريمةَ؛ قبول هذا المال مقابل أغنية".
مقالات ذات صلة: مصلحة الضرائب الأمريكية تُدرج 4 جرائم متعلقة بالعملات مشفرة ضمن قضاياها الأهم لعام 2023
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره
كانت هذه تفاصيل خبر مجتمع العملات المشفرة ينتقد متطلبات الإبلاغ ’الغبية‘ لمصلحة الضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.