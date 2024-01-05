بروتوكول ’غاما‘ يحاول التفاوض مع القراصنة بعد استغلال بقيمة 3.4 مليون دولار

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - أرسل بروتوكول إدارة السيولة القائم على الإيثيريوم، ’غاما استراتيجيز‘ (Gamma Strategies)، رسالة تطلب التفاوض على مكافأة مع المهاجم الذي سرق 3.4 مليون دولار من الأصول الرقمية، في محاولة لاسترداد الأموال المفقودة في الاستغلال.
في 4 يناير، اكتشفت شركة أمن البلوك تشين ’بيك شيلد‘ (PeckShield) استغلالاً داخل خزائن غاما. إذ أظهرت التقديرات الأولية أنَّ الخسائر استنزفت نحو 211.9 إيثيريوم (ETH )، والتي تبلغ قيمتها حو 469000 دولار. ولكن أكَّدت (PeckShield) لاحقاً أنَّ الخسائر بلغت 3.4 مليون دولار، وأنَّ المستغلَّ قد حوَّل مسبقاً 2.2 مليون دولار إلى خلَّاط العملات المشفرة، ’تورنيدو كاش‘ (Tornado Cash).
ردَّاً على الهجوم،
غاما ودائعها في الخزينة، ما سمحَ بسحب الأموال فقط. وقد أرسل البروتوكول أيضاً رسالة إلى عنوان محفظة المستغل، على أمل بدء مفاوضاتٍ لقبوله الحصول على مكافأة لإعادة الأصول المشفرة.
All public vaults/hypervisors have had deposits shut down. You may withdraw your funds if need be. Our vaults will continue to be managed normally for now, but deposits are currently shut down until we identify and mitigate the problem.— Gamma (@GammaStrategies) January 4, 2024
Thank you for your patience and support.
كما
بروتوكول التمويل اللامركزي أنَّه حدَّد فعلاً السَّببَ الجذريَّ للهجوم، حيث أكَّد للمجتمع أنَّ إغلاق ودائع خزائنه العامة "يوقف تأثير الهجوم" لأنَّ الإيداع مطلوب لناقل الهجوم.
We have preliminarily reached the root cause of the recent exploit attack on our vaults.— Gamma (@GammaStrategies) January 4, 2024
Out of abundance of caution, we shut off all deposits on our public-facing vaults -- this effectively nullifies the attack any further because a deposit is required for the attack to take…
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إلى جانب ذلك، أوضح البروتوكول الخطوات التي سيتخذها للمضي قدماً. فوفقاً لبروتوكول غاما، فإنَّه سيُجري مراجعةً للكود من جهة طرف ثالث لضمان تخفيف تأثير الهجوم قبل إعادة فتح الودائع. كما سلَّطت الشركة الضوءَ على أنَّها ستزيد من الاسترداد إلى أقصى حدٍّ لجميع المستخدمين المتضررين.
كما أنَّها اعتذرت للمتضررين، ووعدت بإصدار تحليلٍ استدراكيٍّ أكثر تفصيلاً وخطةِ علاجٍ مقترَحة في الأيام المقبلة.
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Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره
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