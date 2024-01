بروتوكول ’غاما‘ يحاول التفاوض مع القراصنة بعد استغلال بقيمة 3.4 مليون دولار

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - أرسل بروتوكول إدارة السيولة القائم على الإيثيريوم، ’غاما استراتيجيز‘ (Gamma Strategies)، رسالة تطلب التفاوض على مكافأة مع المهاجم الذي سرق 3.4 مليون دولار من الأصول الرقمية، في محاولة لاسترداد الأموال المفقودة في الاستغلال.

في 4 يناير، اكتشفت شركة أمن البلوك تشين ’بيك شيلد‘ (PeckShield) استغلالاً داخل خزائن غاما. إذ أظهرت التقديرات الأولية أنَّ الخسائر استنزفت نحو 211.9 إيثيريوم (ETH )، والتي تبلغ قيمتها حو 469000 دولار. ولكن أكَّدت (PeckShield) لاحقاً أنَّ الخسائر بلغت 3.4 مليون دولار، وأنَّ المستغلَّ قد حوَّل مسبقاً 2.2 مليون دولار إلى خلَّاط العملات المشفرة، ’تورنيدو كاش‘ (Tornado Cash).

ردَّاً على الهجوم،

All public vaults/hypervisors have had deposits shut down. You may withdraw your funds if need be. Our vaults will continue to be managed normally for now, but deposits are currently shut down until we identify and mitigate the problem.



Thank you for your patience and support.