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بروتوكول ’غاما‘ يحاول التفاوض مع القراصنة بعد استغلال بقيمة 3.4 مليون دولار

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Cointelegraph بواسطة Ezra Reguerra 0 تبليغ

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - أرسل بروتوكول إدارة السيولة القائم على الإيثيريوم، ’غاما استراتيجيز‘ (Gamma Strategies)، رسالة تطلب التفاوض على مكافأة مع المهاجم الذي سرق 3.4 مليون دولار من الأصول الرقمية، في محاولة لاسترداد الأموال المفقودة في الاستغلال.

في 4 يناير، اكتشفت شركة أمن البلوك تشين ’بيك شيلد‘ (PeckShield) استغلالاً داخل خزائن غاما. إذ أظهرت التقديرات الأولية أنَّ الخسائر استنزفت نحو 211.9 إيثيريوم (ETH )، والتي تبلغ قيمتها حو 469000 دولار. ولكن أكَّدت (PeckShield) لاحقاً أنَّ الخسائر بلغت 3.4 مليون دولار، وأنَّ المستغلَّ قد حوَّل مسبقاً 2.2 مليون دولار إلى خلَّاط العملات المشفرة، ’تورنيدو كاش‘ (Tornado Cash).

ردَّاً على الهجوم،

غاما ودائعها في الخزينة، ما سمحَ بسحب الأموال فقط. وقد أرسل البروتوكول أيضاً رسالة إلى عنوان محفظة المستغل، على أمل بدء مفاوضاتٍ لقبوله الحصول على مكافأة لإعادة الأصول المشفرة.

بروتوكول غاما يحاول التفاوض على مكافأة مع المهاجم. المصدر: Etherscan

كما

بروتوكول التمويل اللامركزي أنَّه حدَّد فعلاً السَّببَ الجذريَّ للهجوم، حيث أكَّد للمجتمع أنَّ إغلاق ودائع خزائنه العامة "يوقف تأثير الهجوم" لأنَّ الإيداع مطلوب لناقل الهجوم.

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إلى جانب ذلك، أوضح البروتوكول الخطوات التي سيتخذها للمضي قدماً. فوفقاً لبروتوكول غاما، فإنَّه سيُجري مراجعةً للكود من جهة طرف ثالث لضمان تخفيف تأثير الهجوم قبل إعادة فتح الودائع. كما سلَّطت الشركة الضوءَ على أنَّها ستزيد من الاسترداد إلى أقصى حدٍّ لجميع المستخدمين المتضررين.

كما أنَّها اعتذرت للمتضررين، ووعدت بإصدار تحليلٍ استدراكيٍّ أكثر تفصيلاً وخطةِ علاجٍ مقترَحة في الأيام المقبلة.

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Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره

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