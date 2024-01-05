بروتوكول ’غاما‘ يحاول التفاوض مع القراصنة بعد استغلال بقيمة 3.4 مليون دولار

تام شمس - الجمعة 5 يناير 2024 03:50 مساءً - أرسل بروتوكول إدارة السيولة القائم على الإيثيريوم، ’غاما استراتيجيز‘ (Gamma Strategies)، رسالة تطلب التفاوض على مكافأة مع المهاجم الذي سرق 3.4 مليون دولار من الأصول الرقمية، في محاولة لاسترداد الأموال المفقودة في الاستغلال.

في 4 يناير، اكتشفت شركة أمن البلوك تشين ’بيك شيلد‘ (PeckShield) استغلالاً داخل خزائن غاما. إذ أظهرت التقديرات الأولية أنَّ الخسائر استنزفت نحو 211.9 إيثيريوم (ETH )، والتي تبلغ قيمتها حو 469000 دولار. ولكن أكَّدت (PeckShield) لاحقاً أنَّ الخسائر بلغت 3.4 مليون دولار، وأنَّ المستغلَّ قد حوَّل مسبقاً 2.2 مليون دولار إلى خلَّاط العملات المشفرة، ’تورنيدو كاش‘ (Tornado Cash).

ردَّاً على الهجوم،

All public vaults/hypervisors have had deposits shut down. You may withdraw your funds if need be. Our vaults will continue to be managed normally for now, but deposits are currently shut down until we identify and mitigate the problem.



Thank you for your patience and support. — Gamma (@GammaStrategies) January 4, 2024

بروتوكول غاما يحاول التفاوض على مكافأة مع المهاجم. المصدر: Etherscan

غاما ودائعها في الخزينة، ما سمحَ بسحب الأموال فقط. وقد أرسل البروتوكول أيضاً رسالة إلى عنوان محفظة المستغل، على أمل بدء مفاوضاتٍ لقبوله الحصول على مكافأة لإعادة الأصول المشفرة.

كما

We have preliminarily reached the root cause of the recent exploit attack on our vaults.



Out of abundance of caution, we shut off all deposits on our public-facing vaults -- this effectively nullifies the attack any further because a deposit is required for the attack to take… — Gamma (@GammaStrategies) January 4, 2024

بروتوكول التمويل اللامركزي أنَّه حدَّد فعلاً السَّببَ الجذريَّ للهجوم، حيث أكَّد للمجتمع أنَّ إغلاق ودائع خزائنه العامة "يوقف تأثير الهجوم" لأنَّ الإيداع مطلوب لناقل الهجوم.

مقالات ذات صلة: تقرير: عمليات التصيّد الاحتيالي تُوقع بـ 324 ألف ضحية وتحصُد ما قيمتُه 300 مليون دولار من الكريبتو خلال عام 2023

إلى جانب ذلك، أوضح البروتوكول الخطوات التي سيتخذها للمضي قدماً. فوفقاً لبروتوكول غاما، فإنَّه سيُجري مراجعةً للكود من جهة طرف ثالث لضمان تخفيف تأثير الهجوم قبل إعادة فتح الودائع. كما سلَّطت الشركة الضوءَ على أنَّها ستزيد من الاسترداد إلى أقصى حدٍّ لجميع المستخدمين المتضررين.

كما أنَّها اعتذرت للمتضررين، ووعدت بإصدار تحليلٍ استدراكيٍّ أكثر تفصيلاً وخطةِ علاجٍ مقترَحة في الأيام المقبلة.

مقالات ذات صلة: ’راديانت كابيتال‘ توقف أسواق ’أربيتروم‘ بعد الإبلاغ عن هجوم قرض سريع بقيمة 4.5 مليون دولار

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره