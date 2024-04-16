التنظيم المشدد يحيط بشركة بينانس: الحكومة النيجيرية تسعى لتسلم مدير تنفيذي لبينانس متواجد في كينيا!

يواجه “نديم أنجاروالا”، المدير التنفيذي لشركة بينانس النيجيرية، طلب تسليم من كينيا بعد فراره من الاحتجاز في نيجيريا.

تم تحديد مكانه في كينيا إثر عملية مطاردة انطلقت من نيجيريا، حيث يعمل المسؤولون النيجيريون بالتعاون مع الإنتربول والسلطات الكينية على تسليمه.

يُزعم أن “أنجاروالا” تورط في التلاعب بعملة النايرا وتسهيل معاملات مالية غير مشروعة عبر منصة بينانس.

هرب “أنجاروالا” من نيجيريا باستخدام جواز سفر كيني بعد أن تم احتجاز جوازه البريطاني، مما أثار تحقيقات حول كيفية حصوله على الوثائق اللازمة للسفر.

يجري حاليا استجواب جنود كانوا مكلفين بمراقبة “أنجاروالا”، بمشاركة عدة وكالات أمنية، بما في ذلك الشرطة والجيش ووزارة خدمات الدولة ووكالة المخابرات الوطنية.

من جهة أخرى، “تيغران غامباريان”، مدير تنفيذي آخر في بينانس، لا يزال محتجز في نيجيريا وينتظر إجراءات قانونية.

للعلم تقدمت زوجة “تيغران” بالتماس لإعادته إلى الولايات المتحدة وجمعت العديد من التوقيعات.

كما أخبرت بينانس أن “غامباريان” لا يملك سلطة اتخاذ قرارات رئيسية داخل الشركة.

وفي تطور آخر، علقت بينانس جميع معاملات النايرا في 5 مارس وانسحبت من السوق النيجيرية، كما أزالت أزواج تداول النايرا من منصتها للتداول الند للند.

جاء هذا القرار في أعقاب جهود الحكومة النيجيرية لمكافحة غسيل الأموال، مع اتهام نيجيريا لبينانس بالمساهمة في زيادة مشاكل عملتها.

تتولى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) النيجيرية مسؤولية التحقيق، حيث وجهت اتهامات ضد شركة “Binance Holdings Limited” و”غامباريان” و”أنجاروالا”.

اقرأ أيضا:

السوق يتحول إلى الاتجاه الهبوطي مع توقعات سلبية تجاه سعر البيتكوين

تحليل الوضع الحالي لسعر البيتكوين: مع توقعات بأن يستمر التصحيح لأيام قادمة!