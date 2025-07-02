تطبيق التصميم Figma يكشف عن حيازات بيتكوين بقيمة 70 مليون دولار في ملف الطرح العام الأولي

تام شمس - الأربعاء 2 يوليو 2025 08:20 مساءً - كشفت شركة Figma، المتخصصة في برمجيات التصميم، في ملف تنظيمي أنها تمتلك أسهمًا في صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين (Bitcoin ETFs) بقيمة تقارب 70 مليون دولار، كما خصصت 30 مليون دولار من العملات المستقرة لشراء بيتكوين مستقبليًا.

وقدّمت Figma يوم الثلاثاء طلبًا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز التداول "FIG"، حيث تضمن الملف تفاصيل عن الوضع المالي الحالي للشركة.

وبحسب الملف، استثمرت Figma مبلغ 55 مليون دولار في صندوق Bitwise للبيتكوين (BITB) في 3 مارس 2024، وبلغت قيمة هذا الاستثمار 69.5 مليون دولار بحلول نهاية الربع المنتهي في 31 مارس، محققة أرباحًا غير محققة بنسبة 26%.

ملف Figma المُقدَّم إلى SEC يكشف عن حيازتها لصناديق بيتكوين بقيمة 70 مليون دولار. المصدر: SEC

Figma تمتلك 30 مليون دولار من العملات المستقرة لشراء بيتكوين

ذكرت Figma أيضًا أنها تمتلك عملات مستقرة من نوع USDC بقيمة 30 مليون دولار، وتعتزم استخدامها لاحقًا لشراء بيتكوين.

وجاء في الملف:

"في 8 مايو 2025، وافق مجلس الإدارة على استثمار بقيمة 30 مليون دولار في البيتكوين. وبناءً على ذلك، اشترت الشركة 30 مليون عملة USD Coin (USDC) وهي عملة مستقرة بسعر دولار واحد لكل وحدة، بإجمالي 30 مليون دولار. وتعتزم الشركة إعادة استثمار هذه العملات المستقرة في البيتكوين في وقت لاحق".

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise، هنتر هورسلي، بخطوة Figma، مؤكدًا أنها باتت تحتفظ بنسبة 5% من ميزانيتها العمومية في البيتكوين.

وقال: "المزيد من الشركات سيبدأ قريبًا بامتلاك البيتكوين كجزء من احتياطياته المالية".

فشل صفقة استحواذ Adobe على Figma

في عام 2022، حاولت شركة Adobe، العملاقة المدرجة في ناسداك والمتخصصة في برمجيات التصميم، الاستحواذ على Figma مقابل 20 مليار دولار.

لكن المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) أوقفتا الصفقة بدعوى مخاوف من خلق احتكار، فضلًا عن اعتبار الصفقة مبالغًا فيها من حيث القيمة.

وأُعلن رسميًا عن إلغاء الصفقة في ديسمبر 2023، واضطرت Adobe حينها إلى دفع مليار دولار نقدًا إلى Figma كتعويض إلغاء عكسي (Reverse Termination Fee).

الشركات تواصل تعزيز احتياطياتها من العملات المشفرة

شهدت الأشهر الماضية ازديادًا ملحوظًا في عدد الشركات التي تضيف العملات المشفرة إلى احتياطيات خزائنها المالية.

ففي يوم الإثنين، أعلنت شركة Strategy المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy عن شراء بيتكوين بقيمة 531 مليون دولار، لترتفع حيازتها الإجمالية إلى 597,000 بيتكوين.

في المقابل، اشترت شركة Metaplanet اليابانية، المتخصصة في خزائن البيتكوين، ما مجموعه 1,005 بيتكوين مقابل 108 ملايين دولار، متجاوزة بذلك شركة Cleanspark لتُصبح خامس أكبر شركة حيازةً للبيتكوين.

وليس البيتكوين هو الأصل الوحيد الذي تتجه إليه الشركات؛ إذ بدأت بعض المؤسسات بتجميع الإيثريوم (ETH) أيضًا ضمن احتياطياتها.

فقد أعلنت شركة التعدين BitMine Immersion Technologies أنها جمعت 250 مليون دولار عبر اكتتاب خاص، بهدف بدء بناء خزانتها من الإيثر.