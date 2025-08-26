توم لي يتوقع قاع الإيثر "خلال الساعات القليلة المقبلة" مع شراء BitMine نحو 4,871 ETH

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:34 مساءً - توقع توم لي، الشريك الإداري في Fundstrat Global Advisors، أن يصل سعر الإيثر (ETH) إلى قاعه يوم الثلاثاء وسط تراجع سوق الكريبتو، وذلك في الوقت الذي اشترت فيه شركته BitMine المتخصصة في خزانة الإيثر كمية إضافية بقيمة 21 مليون دولار.

وكتب لي عبر منصة X عند الساعة 1 صباحًا بتوقيت UTC يوم الثلاثاء: "أتوقع وصول قاع الإيثر خلال الساعات القليلة المقبلة"، وذلك في ظل موجة تصفية بقيمة 200 مليار دولار في السوق.

وقد يكون ما وصفه لي بالقاع قد تحقق بالفعل، حيث بدأ الإيثر بالتعافي لحظة كتابة الخبر، ليعود للتداول فوق مستوى 4,430 دولارًا.

وجاءت توقعات لي متزامنة مع نشره رسالة من مارك نيوتن، المدير التنفيذي للاستراتيجية الفنية في Fundstrat، قال فيها: "الإيثر في هذه المنطقة يمثل معادلة جيدة بين المخاطرة والمكافأة"، مضيفًا أنه "يشك كثيرًا" في كسر السعر للاتجاه أو كسر قاع الأسبوع الماضي.

وأضاف نيوتن: "من المثالي أن يصل الإيثر إلى القاع في غضون 12 ساعة قرب مستوى 4,300 دولار، ثم يبدأ في الارتفاع إلى قمم جديدة، متجاوزًا 5,100 دولار وصولًا إلى نطاق 5,400 – 5,450 دولارًا."

الإيثر ينخفض 11% عن أعلى مستوى تاريخي

جاءت توقعات لي وسط انهيار في سوق الكريبتو قاده البيتكوين (BTC)، الذي هبط صباح الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع.

وتراجع الإيثر بدوره بأكثر من 7% ليصل إلى قاع عند 4,313 دولارًا على منصة Coinbase، وفقًا لبيانات TradingView.

حيازات BitMine من الإيثر تصل إلى 7.5 مليار دولار

في الوقت نفسه، واصلت شركة BitMine Immersion Technologies سياسة التراكم القوية، حيث استغلت تراجع السعر يوم الثلاثاء لشراء 4,871 إيثر بقيمة 21.3 مليون دولار، وفقًا لبيانات Arkham Intelligence.

وبذلك ارتفعت إجمالي حيازاتها إلى 1.72 مليون إيثر، تساوي نحو 7.5 مليار دولار وفق الأسعار الحالية.

BitMine تستغل الهبوط للشراء. المصدر: Arkham

وكانت الشركة قد كشفت يوم الاثنين أنها رفعت إجمالي حيازاتها من الكريبتو والسيولة النقدية بمقدار 2.2 مليار دولار ليصل إلى 8.8 مليار دولار، مضيفةً أكثر من 190,500 توكن خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت قيمة أصول الشركة الصافية من الكريبتو والنقد لكل سهم إلى 39.84 دولارًا، مقارنة بـ22.84 دولارًا في أواخر يوليو، بناءً على إجمالي عدد الأسهم المخففة البالغ 221.5 مليون سهم.

BitMine تعزز موقعها كثاني أكبر خزانة كريبتو في العالم. المصدر: BitMine

خزانة الإيثر تواصل النمو

تحتل BitMine المركز الأول عالميًا في خزانة الإيثر بحصة 40% من إجمالي 4.3 ملايين ETH التي تحتفظ بها الكيانات المؤسسية، وفقًا لبيانات StrategyEthReserve.

وفي الوقت نفسه، واصلت أكبر شركة خزانة كريبتو في العالم، Strategy التابعة لمايكل سايلور، استغلال الهبوط يوم الاثنين، حيث اشترت 3,081 بيتكوين بقيمة 357 مليون دولار بسعر 115,829 دولارًا للبيتكوين الواحد.