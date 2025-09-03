Coinbase تدمج بين أسهم التكنولوجيا والكريبتو في مؤشر عقودها الآجلة الجديد

تام شمس - الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:53 مساءً - تستعد منصة تداول العملات المشفّرة Coinbase لإطلاق منتج عقود آجلة يتتبع أكبر أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وصناديق الكريبتو المتداولة في البورصة، بالإضافة إلى أسهمها الخاصة، وذلك لتوفير تعرض لأسواق الأسهم والكريبتو في عقد واحد.

وقالت Coinbase Derivatives يوم الثلاثاء إنها ستطلق "Mag7 + Crypto Equity Index Futures" في 22 سبتمبر، وهو مؤشر يتتبع أسهم "السبعة العظماء" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla) إلى جانب صناديق BlackRock لكل من البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH)، بالإضافة إلى سهم Coinbase نفسه.

وأضافت المنصة: "لم يكن هناك تاريخيًا أي مشتق مُدرج في الولايات المتحدة يتيح الوصول إلى الأسهم والعملات المشفرة ضمن منتج واحد للعقود الآجلة،" مؤكدة أن المؤشر الجديد سيوفر تعرضًا لفئات أصول لطالما تم تداولها بشكل منفصل.

ويُعد ذلك أول تحرك كبير لCoinbase في مجال المشتقات منذ استحواذها في مايو الماضي على بورصة Deribit، أكبر منصة لخيارات وعقود الكريبتو الآجلة سابقًا، مقابل 2.9 مليار دولار.

وقد ارتفع حجم تداول المشتقات المشفّرة بنسبة 132% على أساس سنوي في العام الماضي، فيما تشير بيانات 2025 إلى أن العام في طريقه لتجاوز هذا الرقم، بعد أن تجاوزت قيمة التداول في أول ربعين أكثر من 20 تريليون دولار.

دخول المستثمرين الأفراد لاحقًا

سيتم وزن كل مكوّن في المؤشر الجديد بالتساوي عند 10%، مع منح العملاء المؤسسيين الأولوية في الوصول إلى المنتج. وستُعلن قريبًا تفاصيل حول التداول عبر المنصات الشريكة، فيما تخطط Coinbase لإتاحته للمستثمرين الأفراد خلال الأشهر المقبلة.

سيُعامل المؤشر كعقود شهرية تُسوّى نقديًا، بحيث يمثل كل عقد قيمة 1 دولار مضروبًا في قيمة الصندوق.

توزيع مكونات مؤشر Mag 7 + Crypto Equity Futures من Coinbase. المصدر: Coinbase

وأكدت الشركة أن المؤشر سيُعاد توازنه كل ربع سنة ليعكس أي تغييرات في السوق، مع قيام MarketVector بدور المزود الرسمي للمؤشر.

جزء من خطة “تطبيق كل شيء”

كتب الرئيس التنفيذي بريان أرمسترونغ عبر منصة X يوم الثلاثاء: "سنطلق المزيد من المنتجات مثل هذا كجزء من منصة التداول الشاملة."

وفي منتصف يوليو، كشفت الشركة عن خطتها للتحول إلى "تطبيق كل شيء" للكريبتو، حيث أعادت تسمية Coinbase Wallet ليصبح "Base App"، بهدف إنشاء منصة تجمع بين المحفظة، والتداول، والمدفوعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمراسلة.

يأتي ذلك وسط ارتفاع ملحوظ في نشاط التداول عبر منصة المشتقات الخاصة بCoinbase ، حيث تجاوزت أحجام التداول اليومية 5 مليارات دولار بشكل متواصل خلال الشهر الماضي.

وفي 25 أغسطس، وصلت التداولات إلى 9.9 مليار دولار وهو أقوى يوم للمنصة منذ 5 يونيو على الأقل، بحسب بيانات Coinbase .

التغير اليومي في حجم تداول المشتقات منذ 5 يونيو. المصدر: Coinbase

منافسة من Kraken

بدورها، أطلقت Kraken منصة المشتقات الخاصة بها NinjaTrader في 15 يوليو، بعد استحواذها على الشركة بأربعة أشهر مقابل 1.5 مليار دولار.

وقالت كراكن إن الصفقة ستمنح عملاءها في الولايات المتحدة وصولًا إلى أسواق المشتقات التقليدية، بما يتماشى مع هدفها الأوسع لتصبح منصة متكاملة لجميع أنواع التداول.