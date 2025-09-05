الشركات العامة تصل إلى مليون بيتكوين، ما يعادل 5.1% من المعروض الكلي

تام شمس - الجمعة 5 سبتمبر 2025 04:40 مساءً - اعتماد الشركات المدرجة على بيتكوين كخزينة مالية وصل إلى محطة تاريخية، إذ بلغت حيازتها مليون بيتكوين، مع تزايد عدد الشركات التي تروج لبيتكوين كأداة لتعزيز ميزانياتها العمومية.

أكد موقع BitcoinTreasuries.NET هذا الإنجاز يوم الخميس، حيث دفعت بعض المشتريات الإضافية الإجمالي إلى 1,000,698 بيتكوين، تزيد قيمتها عن 111 مليار دولار.

وبينما كانت شركات التعدين مثل MARA Holdings من أوائل المراكِمين للبيتكوين، كانت شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور أول شركة عامة تعتمد استراتيجية بيتكوين في أغسطس 2020 — فاتحةً الطريق أمام الكثير من الشركات الـ 184 المدرجة التي تحتفظ اليوم بالبيتكوين.

تتصدر شركة سايلور القائمة بفارق كبير، إذ تمتلك 636,505 بيتكوين، بينما تحتفظ MARA Holdings بالمركز الثاني عند 52,477 بيتكوين بعد أن قامت بتعدين 705 بيتكوين في أغسطس.

لكن بعض شركات الخزينة الجديدة بدأت باللحاق، مثل XXI بقيادة جاك مالرز التي تملك 43,514 بيتكوين، وشركة Bitcoin Standard Treasury التي تحتفظ بـ 30,021 بيتكوين.

كما تحتفظ منصة التداول Bullish وشركة الاستثمار اليابانية Metaplanet بـ 24,000 بيتكوين و 20,000 بيتكوين على التوالي، بينما تكمل شركات Riot Platforms و Trump Media & Technology Group Corp و CleanSpark و Coinbase قائمة العشر الأوائل.

الشراء السريع للبيتكوين من قبل الشركات العامة وصناديق التداول الفوري خلق صدمة في جانب الطلب خلال هذه الدورة، ويرى الكثيرون أنه المحرك الأساسي وراء ارتفاع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد عند 124,450 دولارًا الشهر الماضي.

كما أن المزيد من الشركات المدرجة تعلن استراتيجيات تراكم البيتكوين بشكل أسبوعي. ومع بقاء 5.2% فقط من المعروض الثابت للبيتكوين لم يدخل التداول بعد، قد يؤدي ذلك إلى صدمة في جانب العرض مع استمرار التبني خلال السنوات القادمة.

على سبيل المثال، تسعى كل من Metaplanet و Semler Scientific لتجميع 210,000 بيتكوين و 105,000 بيتكوين بحلول نهاية 2027، أي أكثر بعشر وعشرين مرة من حيازاتهما الحالية.

استراتيجيات خزائن البيتكوين تعرضت للانتقادات في السوق الهابطة

كانت Strategy واحدة من الشركات القليلة التي تمسكت بقناعتها خلال سوق 2022 الهابط، حيث باع المعدّنون 58,770 بيتكوين ارتفاعًا من 3,500 في العام السابق بينما أدى انهيار FTX إلى هبوط البيتكوين إلى قاع 2022 عند 15,740 دولارًا.

حتى إن سايلور صرح بأنه مستعد لركوب رحلة البيتكوين حتى الصفر وسط موجة من الانتقادات من وسائل مثل Fortune، التي شككت في استدامة "التجربة الجامحة" لشركته.

لكن خروج Strategy من الأزمة أقوى على الجانب الآخر ألهم موجة ثانية من تبني البيتكوين، بما في ذلك Metaplanet و Semler Scientific، حيث قال رؤساؤها التنفيذيون إن شركاتهم كانت "شركات زومبي" قبل أن تقفز إلى البيتكوين.

أدوات وول ستريت تمكّن الشركات من التبني

مثل Strategy، تبنت العديد من هذه الشركات أدوات مالية متنوعة مثل عروض الأسهم والتمويل بالدين (من خلال السندات القابلة للتحويل) لزيادة حيازاتها من البيتكوين وخلق قيمة للمساهمين على أساس "بيتكوين لكل سهم".

كما أطلقت كيانات مثل XXI و Bitcoin Standard Treasury Company عبر شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs)، لتوفير طريق أسرع وأكثر مرونة للمستثمرين للحصول على تعرض مباشر للبيتكوين مقارنةً بالطرح العام الأولي.

التبني يحدث عالميًا

بينما يوجد 64 شركة في الولايات المتحدة، هناك 34 في كندا، و 11 في المملكة المتحدة وهونغ كونغ، وأخرى في دول مثل المكسيك وجنوب إفريقيا والبحرين.

تظل منصات التداول وصناديق المؤشرات المتداولة هي الكيانات الأكبر حيازةً للبيتكوين عند 1.62 مليون بيتكوين، بينما تمتلك الحكومات والشركات الخاصة ما مجموعه 526,363 بيتكوين و 295,015 بيتكوين.

كما أن هناك 242,866 بيتكوين مقفلة في بروتوكولات التشفير، تاركةً 16.2 مليون بيتكوين في أيدي الأفراد أو على الأقل أولئك الذين لا يزالون يحتفظون بمفاتيحهم الخاصة.