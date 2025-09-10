Cboe تخطط لإطلاق عقود آجلة للبيتكوين والإيثر مدتها 10 سنوات في الولايات المتحدة

تام شمس - الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:33 مساءً - تعتزم Cboe Global Markets إطلاق عقود آجلة جديدة تُعرف باسم "العقود المستمرة" لكل من البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH)، ما يجلب أداة تداول شائعة في التمويل اللامركزي (DeFi) إلى الأسواق الأميركية.

وقالت Cboe Global Markets، وهي بورصة مشتقات تابعة لـ Chicago Board Options Exchange، يوم الثلاثاء إنها ستطلق المنتج في 10 نوفمبر، رهن المراجعة التنظيمية.

وستتيح العقود المستمرة للبيتكوين والإيثر للمتداولين الأميركيين "عقوداً فردية طويلة الأجل تنتهي بعد 10 سنوات، ما يقلل الحاجة إلى تجديد المراكز بشكل دوري ويسهّل إدارة المراكز".

وعلى عكس العقود الآجلة التقليدية التي تتطلب تجديداً دورياً، تعمل العقود المستمرة بطريقة مشابهة لعقود perpetuals التي ليس لها تاريخ انتهاء، وهي شائعة الاستخدام في التمويل اللامركزي والبورصات الخارجية.

عقود تُسوى نقداً

سيتم ربط عقود Cboe بأسعار السوق الفورية لكل من البيتكوين والإيثر باستخدام تمويل شفاف وتسوية نقدية.

وقالت كاثرين كلاي، الرئيسة العالمية للمشتقات في Cboe:

"لقد حققت العقود الآجلة على نمط الـperpetuals انتشاراً واسعاً في الأسواق الخارجية. والآن، تجلب Cboe نفس الفائدة إلى بورصة العقود الآجلة الخاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة".

وبحسب أبحاث Kaiko، تمثل عقود الـperpetuals نحو 68% من إجمالي حجم تداول البيتكوين في سوق الكريبتو حتى الآن في عام 2025.

حجم مراكز عقود الكريبتو الدائمة (perpetuals) المفتوحة يبلغ 876 مليار دولار. المصدر: CoinMarketCap

مشتقات كريبتو أكثر تنوعاً

تمثل هذه العقود المستمرة هيكلاً مختلفاً عن منتجات العقود الآجلة السابقة التي أطلقتها Cboe على البيتكوين، والتي بدأت في عام 2017.

ويشير هذا الإطلاق إلى عودة Cboe للتوسع في منتجات مشتقات الكريبتو بعد أن كانت قد تراجعت سابقاً عن السوق.

وكانت الهيئات التنظيمية الأميركية قد منعت البورصات من إطلاق مثل هذه المنتجات في الماضي، لكنها اتخذت نهجاً أكثر ودية تجاه الكريبتو في ظل إدارة ترامب، مما فتح الباب أمام المزيد من منتجات المشتقات.

Bitnomial وCoinbase كانتا السباقة

ليست Cboe أول بورصة تقدم عقود الـperpetuals لمتداولي الكريبتو في الولايات المتحدة.

ففي أبريل، أطلقت Bitnomial أول عقود آجلة دائمة في البلاد. وفي يوليو، تبعتها Coinbase بإطلاق عقود nano Bitcoin Perpetual Futures وnano Ether Perpetual Futures.