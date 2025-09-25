Circle تبحث في معاملات USDC "قابلة للعكس" في خطوة تتعارض مع مبادئ الكريبتو

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 05:54 مساءً - تحديث، 25 سبتمبر، 9:52 صباحًا بالتوقيت العالمي: تم تحديث هذه المقالة لتشمل تعليقات أندريه غراتشيف، الشريك المؤسس لبروتوكول الدولار الاصطناعي Falcon Finance.

تدرس شركة Circle، ثاني أكبر مُصدِّر للعملات المستقرة في العالم، إدخال معاملات قابلة للعكس للمساعدة في استرداد الأموال المفقودة بسبب الاحتيال أو الاختراقات، وهي خطوة تبدو مناقضة لأحد المبادئ الأساسية للكريبتو: أن المعاملات نهائية وبعيدة عن السيطرة المركزية.

وقال هيث تاربرت، رئيس Circle، لصحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس إن الشركة تفحص آليات يمكن أن تسمح بالتراجع عن بعض المعاملات في حالات الاحتيال أو الاختراق، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نهائية التسوية.

وأضاف: "نحن نفكر في ما إذا كان هناك مجال لإمكانية عكس المعاملات، لكن في الوقت ذاته نريد الحفاظ على نهائية التسوية. هناك توتر جوهري هنا بين القدرة على تحويل شيء بشكل فوري، لكن مع كونه غير قابل للإلغاء."

صدام مع مبادئ الكريبتو

يرى مؤيدو فكرة قابلية العكس أنها قد تساعد ضحايا الاحتيال وتعزز ثقة الجمهور في العملات المستقرة. لكن الفكرة تصطدم بالنموذج اللامركزي الذي يقوم عليه الكريبتو، حيث تُعتبر المعاملات دائمة وغير قابلة للتغيير من طرف جهات مُصدرة أو مُصدّقين.

وقد تواصلت كوينتيليغراف مع Circle للحصول على تفاصيل حول كيفية تنفيذ آلية عكس المعاملات والمعايير التي ستُستخدم لاتخاذ القرارات.

ورغم مخاطر المركزية، أثبتت خاصية "التجميد" فعاليتها في بعض المواقف، مثلما حدث عندما تعرضت منصة التداول اللامركزية Cetus لاختراق بقيمة تجاوزت 220 مليون دولار في 22 مايو، حيث تمكن المصدّقون من تجميد 162 مليون دولار. وبعد أسبوع، وافق مجتمع Sui عبر تصويت على مقترح لإعادة الأموال المجمّدة إلى Cetus.

تصويت مجتمع Sui بشأن أموال Cetus المجمّدة. المصدر: Sui

ورغم انتقاد بعض دعاة اللامركزية لقدرة المصدّقين على تجميد الأموال، اعتبر آخرون أن سرعة الاستجابة تمثل خطوة إيجابية في مواجهة الاختراقات التي تستهدف صناعة الكريبتو.

استلهام من التمويل التقليدي

بينما يُنظر إلى صناعة البلوكشين على أنها مستقبل التمويل، إلا أنها قد تستفيد من تبني بعض خصائص النظام المالي التقليدي (TradFi)، وفقًا لتاربرت.

وقال: "الناس يقولون إن تكنولوجيا البلوكشين والعملات المستقرة والعقود الذكية أكثر تطورًا من النظام الحالي. لكن هناك بعض المزايا في النظام القائم لا نجدها بالضرورة حاضرة اليوم."

وأضاف أن بعض المطورين يرون الحاجة إلى "درجة معينة من القابلية للعكس لمواجهة الاحتيال"، شرط أن يكون ذلك بموافقة جميع الأطراف.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه Circle نحو بناء بنية تحتية مؤسسية أكثر قوة. ففي بداية أغسطس، أعلنت الشركة عن إطلاق بلوكشين Arc، وهو شبكة من الطبقة الأولى (L1) تهدف إلى توفير أساس مؤسسي للمدفوعات بالعملات المستقرة، وتطبيقات أسواق الصرف ورأس المال.

وسيُستخدم USDC كتوكن غاز أصلي على شبكة Arc. ومن المقرر أن تطلق Circle الشبكة كاختبار عام في خريف هذا العام، قبل الإطلاق الكامل بحلول نهاية 2025، بعد دمجها مع منصة Fireblocks للحفظ والترميز لدعم خدمات الحفظ والامتثال.

وسيتيح التعاون مع Fireblocks للبنوك ومديري الأصول الوصول إلى الشبكة منذ اليوم الأول، إذ تخدم Fireblocks أكثر من 2,400 بنك حول العالم.

ثبات المعاملات لا يعكس بالضرورة عمل المؤسسات

رغم أن عدم قابلية التغيير "جزء أساسي" من تصميم البلوكشين، فإن فكرة أن "كل معاملة غير قابلة للعكس تحت أي ظرف" كانت تخدم فقط روح مجتمع الكريبتو في بداياته، بحسب أندريه غراتشيف، الشريك المؤسس لبروتوكول Falcon Finance.

وقال غراتشيف لـكوينتيليغراف: "هذا بالتأكيد لا يعكس كيفية عمل الأنظمة المالية على نطاق مؤسسي. في هذا السياق، لا تُعتبر القابلية للعكس عيبًا، بل يمكن أن تكون ميزة وظيفية إذا صُممت وفق قواعد واضحة، وبموافقة المستخدم، ومع فرضها على السلسلة."

وأضاف أن ذلك قد يشمل عقودًا ذكية قادرة على إعادة الأموال في حالات الاحتيال، أو عملات مستقرة قائمة على أذونات تتيح تعديلات مؤقتة على التسويات دون الاعتماد على وسطاء غامضين.