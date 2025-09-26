الولايات المتحدة: لجنة المالية في مجلس الشيوخ تناقش ضرائب الكريبتو الأسبوع المقبل

تام شمس - الجمعة 26 سبتمبر 2025 08:49 صباحاً - تستعد لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي لعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل لمناقشة كيفية فرض الضرائب على الأصول الرقمية في خطوة تبدو متماشية مع تقرير البيت الأبيض حول الكريبتو الصادر في يوليو.

وسيقود الجلسة رئيس لجنة المالية، مايك كراپو، يوم الأربعاء، بمشاركة نائب رئيس الضرائب في "كوينباس" لورانس زلاتكين، ومدير السياسات في "كوين سنتر" جيسون سومنساتو للإدلاء بشهاداتهم، بحسب الإشعار الصادر يوم الأربعاء.

يتماشى ذلك مع توصيات مجموعة عمل الأصول الرقمية في البيت الأبيض الصادرة في يوليو، والتي دعت المشرعين إلى الاعتراف بالكريبتو كفئة أصول جديدة وتكييف القواعد الضريبية المطبقة على الأوراق المالية والسلع لتشمل الأصول الرقمية.

وفي حال لم يُسن تشريع جديد، طالبت المجموعة وزارة الخزانة وهيئة الإيرادات الداخلية (IRS) بإصدار توجيهات توضح كيفية فرض الضرائب على مدفوعات العملات المستقرة، وكيفية التعامل مع مبالغ الكريبتو الصغيرة المكتسبة عبر الإيردروب أو التعدين أو التحصيص.

تعامل هيئة الإيرادات الداخلية حاليًا الكريبتو والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) باعتبارها ملكية وليست عملة، ما يعني أن أي معاملة تشمل هذه الأصول الرقمية قد تثير حدثًا ضريبيًا على أرباح رأس المال في حال بيعها أو تحويلها بربح.

شهد تنظيم الكريبتو تقدمًا ملحوظًا منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير، في إطار محاولة لتعزيز الابتكار، والاحتفاظ بالمواهب، وتعويض بطء التقدم خلال إدارة بايدن، حيث شكلت قواعد الضرائب إحدى أبرز القضايا التي أربكت العاملين في القطاع.

لجنة المالية تستمع لخبراء الضرائب الأمريكيين

ووفقًا للإشعار، ستستمع اللجنة أيضًا إلى أنيت نيلين، رئيسة فريق عمل ضرائب الأصول الرقمية في "المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين"، بالإضافة إلى أندريا إس. كرامر، العضو المؤسس في مكتب المحاماة "ASKramer Law" المتخصص في ضرائب الكريبتو.

سيناتور أمريكية تنتقد فرض ضرائب مزدوجة على المعدّنين والمحصّصين

حاولت السيناتور سينثيا لوميس معالجة ما وصفته بـ "المعاملة الضريبية غير العادلة" لمُعدّني ومُحصّصي الكريبتو موضحة أنهم يُفرض عليهم ضريبة مرتين: الأولى عند تلقي مكافآت الكتل، والثانية عند بيعها.

وكتبت لوميس على منصة X في أواخر يونيو: "حان الوقت لوقف هذه المعاملة الضريبية غير العادلة وضمان أن تظل أمريكا القوة العظمى في البيتكوين والكريبتو".

وسعت لوميس إلى تمرير بند يعالج هذه القضية ضمن مشروع قانون تسوية الميزانية الذي طرحه ترامب في أوائل يوليو، لكنه لم يظهر في التعديلات التي وصلت إلى مجلس الشيوخ قبل إقرار القانون في النهاية.