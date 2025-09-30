صندوق ETF يتتبع تداولات الكونغرس قد يُطلق هذا الأسبوع تحت اسم “Government Grift”

تام شمس - الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 09:33 صباحاً - قد يشهد السوق هذا الأسبوع إطلاق صندوق متداول في البورصة (ETF) يتتبع نشاط التداول الخاص بالسياسيين الأمريكيين، إضافة إلى الأفراد والشركات المرتبطة مباشرة برئيس الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره محلل.

قال محلل صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبرغ، إريك بالشوناس، إن صندوق Tuttle Capital Government Grift ETF المُرمز (GRFT) قد يتم إطلاقه في وقت مبكر من يوم الجمعة، وذلك بعدما حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم 3 أكتوبر موعدًا لدخول بيان التسجيل S-1 لشركة Tuttle حيز التنفيذ.

الصندوق، الذي اقترحته شركة Tuttle Capital Management في وقت سابق من هذا العام، سيعتمد على تقارير المعاملات المالية بموجب قانون STOCK Act لرصد التداولات التي يجريها أعضاء الكونغرس وزوجاتهم.

كما سيستثمر الصندوق في شركات لديها صلات واضحة بنفوذ رئاسي، بما في ذلك الشركات التي يشغل فيها مديرون أو تنفيذيون مناصب مرتبطة بالبيت الأبيض، أو تلك التي تحظى بإشادة من الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يتتبع GRFT ما بين 10 إلى 30 سهمًا وصندوقًا متداولًا آخر، بحيث تعكس أحجام المراكز حجم تداولات الكونغرس ومدى التأثير المرتبط بالدعم الرئاسي.

وجاء في نشرة الاكتتاب المودعة في يونيو الماضي:

"تعتمد استراتيجية الصندوق على الاعتقاد بأن الفاعلين السياسيين وخاصة أعضاء الكونغرس والأفراد المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالرئيس يمكن أن يؤثروا في نتائج السوق أو يمتلكوا معلومات تؤثر جوهريًا على تسعير الأوراق المالية."

لم ترد شركة Tuttle بشكل فوري على طلب Cointelegraph للتعليق.

احتمال دخول العملات المشفرة في الصندوق

ارتباط ترامب بقطاع العملات المشفرة موثق جيدًا، وإن كان محل انتقادات.

تمتلك شركة Trump Media & Technology Group المُرمز (DJT) نحو 15,000 بيتكوين (BTC) بقيمة 1.7 مليار دولار، فيما كانت شركتها التابعة Truth Social موضوعًا لطلبات تسجيل صناديق ETF فورية للعملات المشفرة.

كما أن شركة تعدين البيتكوين American Bitcoin Corp المُرمز (ABTC) مدعومة من عائلة ترامب. وإلى جانب ذلك، ارتبط ترامب بعملتين ميميتين مشفرتين، إحداهما تحمل اسمه والأخرى تحمل اسم زوجته ميلانيا، وقد أُطلقتا قبل أيام من تنصيبه في يناير.

كذلك يرتبط ترامب ارتباطًا وثيقًا بمنصة World Liberty Financial، حيث تمتلك عائلته ما قيمته 5 مليارات دولار من رموز WLFI.

صناديق كريبتو أخرى من Tuttle

تدير الشركة بالفعل عدة منتجات متداولة بالبورصة (ETPs) بالرافعة المالية، تستهدف مضاعفة العائد اليومي لعملات مثل XRP وSolana المُرمز (SOL) وLitecoin المُرمز (LTC) وChainlink المُرمز (LINK) وغيرها.

موافقة أسهل على صناديق الكريبتو

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على معايير إدراج عامة لتسريع الموافقات على صناديق الكريبتو المتداولة، مما قد يمهد الطريق لعدد أكبر من هذه الصناديق، تتجاوز البيتكوين والإيثيريوم المتاحة حاليًا.

وكتب بالشوناس يوم الإثنين أن هذه الخطوة رفعت احتمالات الموافقة على صناديق كريبتو فورية جديدة إلى 100%:

"المعايير العامة للإدراج جعلت استمارات 19b-4 وساعتها غير ذات معنى. لم يتبق سوى استمارات S-1 بانتظار الضوء الأخضر الرسمي من قسم تمويل الشركات."