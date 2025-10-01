أرباح "Machi Big Brother" البالغة 44 مليون دولار تتقلص إلى خسارة قدرها 9 ملايين دولار على Hyperliquid

تام شمس - الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:50 مساءً - يواجه نجم الموسيقى التايواني والمستثمر البارز في الأصول الرقمية جيفري هوانغ، المعروف باسم "Machi Big Brother"، خسارة عائمة تقارب 9 ملايين دولار في حسابه على منصة التداول اللامركزية Hyperliquid.

الحساب المعرّف بـ "0x020c" والمرتبط بهوانغ وهو جامع شهير لرموز Bored Ape Yacht Club يقترب من تسجيل خسارة عائمة تبلغ 9 ملايين دولار على المنصة.

فبعد أن حقق أرباحًا تقدَّر بحوالي 44 مليون دولار قبل 13 يومًا فقط، يجلس النجم اليوم على خسارة غير محققة قدرها 8.7 مليون دولار في مركز شراء طويل برافعة مالية ×5، يراهن فيه على ارتفاع سعر عملة Plasma المُرمزة (XPL)، وفق بيانات بلوكتشين صادرة عن منصة Hyperdash. ويبلغ مستوى التصفية لهذا المركز 0.5366 دولار.

ورغم الانخفاض الحاد، لا يزال هوانغ متمسكًا بالمركز، الذي كلّفه بالفعل أكثر من 115 ألف دولار كرسوم تمويل. كما يدير مركز شراء طويل على الإيثريوم (ETH) برافعة مالية ×15، بلغت تكلفته التمويلية 1.2 مليون دولار، ويحقق حاليًا ربحًا غير محقق يبلغ حوالي 534 ألف دولار، مع مستوى تصفية عند 3,836 دولارًا.

المحفظة "0x020". المصدر: Hyperdash

تأتي هذه الخسارة العائمة كـ "ضربة قوية" للمستثمر، حيث أظهرت بيانات منصة OnChain Lens أن حسابه كان قد سجل أرباحًا تتجاوز 44 مليون دولار قبل 13 يومًا فقط، وفق منشور على منصة X يوم الأربعاء.

ومع ذلك، لا يزال الحساب مربحًا بشكل عام، إذ يملك صافي أرباح وخسائر (PnL) مجمعة تتجاوز 11.6 مليون دولار.

المحفظة "0x020". المصدر: Hyperdash

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع واحد فقط من خروج هوانغ من مركز بقيمة 25 مليون دولار في عملة Hyperliquid المُرمزة (HYPE) بخسارة قدرها 4.45 مليون دولار بتاريخ 29 سبتمبر، وذلك عقب تحذير أصدره صندوق Maelstrom التابع لمؤسس BitMEX، آرثر هايز، بشأن اقتراب مواعيد فتح قفل توكن HYPE، الذي سيواجه "اختباره الحقيقي الأول" في 29 نوفمبر مع بدء جدول استحقاق مدته 24 شهرًا.

الحيتان تراهن على تعافي سعر Plasma

إلى جانب هوانغ، يراهن مستثمرون كبار آخرون على تعافي سعر توكن Plasma المُرمز (XPL).

فقد زادت محافظ الحيتان حيازاتها من توكن XPL بما يعادل أكثر من 1.16 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي عبر 226 محفظة، بينما خرجت توكنات XPL بقيمة 3.83 مليون دولار من البورصات خلال الفترة نفسها، وفق بيانات منصة التحليلات Nansen.

محافظ الحيتان التي تحتفظ بـ XPL، مخطط 30 يومًا. المصدر: Nansen

كما اشترت محفظة حوت معرّفة بـ "0xd80D" ما قيمته 31 مليون دولار من توكنات XPL على منصة Hyperliquid يوم الأربعاء، لترتفع إجمالي حيازاتها إلى أكثر من 40.2 مليون دولار، بحسب منشور على X صادر يوم السبت عن منصة بيانات البلوكتشين Lookonchain.

ومع ذلك، يُتوقَّع أن يشكّل جدول استحقاق Plasma ضغطًا إضافيًا على البيع، حيث سيُفتح قفل توكنات XPL بقيمة 90 مليون دولار في 25 أكتوبر، لتكون ثالث أكبر عملية فتح قفل توكنات من حيث القيمة خلال الشهر، وفق بيانات CryptoRank.