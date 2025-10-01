Metaplanet تصبح رابع أكبر شركة حائزة للبيتكوين بعد شراء بقيمة 600 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:50 مساءً - استحوذت شركة الاستثمار اليابانية Metaplanet على 5,268 بيتكوين إضافية بقيمة تقارب 600 مليون دولار وفقًا لأسعار السوق الحالية.

وأعلنت Metaplanet يوم الأربعاء أن مشترياتها الأخيرة رفعت إجمالي حيازاتها من البيتكوين (BTC) إلى 30,823 BTC. وبذلك قفزت الشركة المدرجة في طوكيو إلى المركز الرابع بين الشركات الحائزة للبيتكوين، متجاوزة شركة Bitcoin Standard Treasury، وفق بيانات موقع BitcoinTreasuries.NET.

وتم الشراء الأخير بسعر متوسط بلغ 17.39 مليون ين ياباني (حوالي 116,000 دولار)، وبمجموع يقارب 600 مليون دولار. ومع هذه الصفقة، ارتفعت القيمة الإجمالية لحيازاتها إلى 3.6 مليار دولار، تم الحصول عليها بسعر متوسط يقارب 108,000 دولار لكل عملة.

تُظهر بيانات BitcoinTreasuries.NET أن استراتيجية الشركة في البيتكوين قد ولّدت بالفعل ربحًا غير محقق يتجاوز 7.5%.

عائد البيتكوين لدى Metaplanet قفز إلى 300% أواخر 2024

بدأت Metaplanet بإضافة البيتكوين إلى ميزانيتها العمومية في أبريل 2024، وسرعان ما نمت بوتيرة أسرع من معظم الشركات الأخرى الحائزة للبيتكوين.

وتُظهر الإفصاحات أن مؤشر BTC Yield الذي يتتبع نسبة التغير في إجمالي حيازات البيتكوين إلى الأسهم المخففة بالكامل ارتفع إلى 309.8% في أواخر 2024 قبل أن يستقر عند 33% هذا العام. ويمنح هذا المؤشر المستثمرين رؤية أوضح حول حجم التعرض للبيتكوين مقابل كل سهم.

قفز عائد البيتكوين لـ Metaplanet إلى أكثر من 300% أواخر 2024. المصدر: Metaplanet

ويعكس عائد 309% أن سرعة تراكم البيتكوين لدى Metaplanet تجاوزت بكثير وتيرة تخفيف أسهمها، حيث امتلك كل سهم في ذلك الوقت أكثر من ثلاثة أضعاف التعرض للبيتكوين مقارنة ببداية البرنامج.

ورغم سرعة التراكم الكبيرة في نهاية 2024، فقد استقر المؤشر عند 33% في 2025، ما يشير إلى أن الشركة تواصل شراء البيتكوين، لكن نمو التعرض لكل سهم أصبح أبطأ.

الشركات العامة تحتفظ بمليون بيتكوين

تُظهر بيانات BitcoinTreasuries.NET أن الشركات العامة تحتفظ بأكثر من مليون بيتكوين، بقيمة تقارب 116 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 4.7% من إجمالي المعروض من الأصل.

وبشكل عام، وصلت حيازات البيتكوين في الخزائن بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والحكومات والبورصات والشركات الخاصة إلى 3.8 مليون BTC، بقيمة 442 مليار دولار.

كما بدأت خزائن الأصول البديلة تكتسب زخمًا؛ إذ تحتفظ خزائن الإيثر (ETH) بما فيها الكيانات الاحتياطية وصناديق ETFs بـ 12.14 مليون ETH، بقيمة 52 مليار دولار، وفق بيانات Strategic ETH Reserve.

أما خزائن سولانا (SOL)، فقد بلغت 20.92 مليون SOL، بما يعادل نحو 4.55 مليار دولار، وفق بيانات Strategic SOL Reserve.