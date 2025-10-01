الجمهوريون في مجلس النواب يحققون في رسائل غاري غينسلر المحذوفة

تام شمس - الأربعاء 1 أكتوبر 2025 06:37 مساءً - أبلغ الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بول أتكينز بأنهم يحققون في فقدان رسائل نصية تعود إلى الرئيس السابق للهيئة غاري غينسلر خلال فترة رئاسته.

ووفقًا لرسالة أرسلها رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، فرينش هيل، يوم الثلاثاء، فإن نتائج مكتب المفتش العام التابع للهيئة (OIG) في أوائل سبتمبر أثارت الشكوك حول ما إذا كانت الهيئة بقيادة غينسلر قد تصرفت بشفافية ونزاهة بين عامي 2021 و2025.

وأضاف هيل أن اللجنة تتعاون مع مكتب المفتش العام "للتعمق في تقريرهم، والحصول على توضيحات بشأن الأسئلة العالقة، ومناقشة المجالات الإضافية التي تتطلب إشرافًا وتحقيقًا أكبر."

رسالة هيل الموجهة إلى رئيس SEC بول أتكينز. المصدر: لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي

يتهم العديد في صناعة الكريبتو غينسلر بأنه كان شخصية محورية في خطة مفترضة لإدارة بايدن تهدف إلى الضغط على البنوك لتقييد خدماتها لشركات الكريبتو، ويقولون إن هيئة الأوراق المالية والبورصات في عهده كبحت الصناعة بسلسلة من الدعاوى القضائية ضد شركاتها.

وقالت الرسالة، التي وقعها أيضًا أعضاء بارزون آخرون مثل آن واغنر ودان ميوزر وبراين ستايل، إن غينسلر رفع دعاوى ضد العديد من المؤسسات المالية بسبب "إخفاقات واسعة في حفظ السجلات"، وفرض أكثر من 400 مليون دولار من الغرامات لتسوية القضايا في عام 2023 وحده.

وادعى الجمهوريون أن الرسائل النصية المحذوفة تكشف عن ازدواجية واضحة في المعايير:

"يبدو أن الرئيس السابق غينسلر ألزم الشركات بمعايير لم تستطع هيئته نفسها الالتزام بها."

قسم تكنولوجيا المعلومات في SEC يتحمل المسؤولية

أوضح مكتب المفتش العام أن قسم تكنولوجيا المعلومات في الهيئة طبق سياسة آلية غير مفهومة جيدًا، أدت إلى مسح كامل لهاتف غينسلر الحكومي، ما أدى أيضًا إلى حذف الرسائل النصية بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023.

وأشار التقرير إلى أن الخسارة تفاقمت بسبب ضعف إدارة التغييرات، وعدم وجود نسخ احتياطية مناسبة، وتجاهل تنبيهات النظام، إضافة إلى ثغرات غير معالجة في برمجيات الموردين.

رسائل متعلقة بإنفاذ القوانين ضد شركات الكريبتو ضاعت

وجد المكتب أن بعض رسائل غينسلر المحذوفة كانت مرتبطة بإجراءات إنفاذ ضد شركات الكريبتو ومؤسسيها، مما يعني أن الاتصالات الرئيسية حول كيفية وتوقيت ملاحقات الهيئة قد لا يُكشف عنها أبدًا.

كما واجهت الهيئة خرقًا أمنيًا في يناير 2024، عندما تمكن مخترق من الاستيلاء على حسابها في منصة X لنشر خبر زائف يفيد بموافقتها على صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETF).

وعزت منصة X الخرق الأمني إلى عدم تفعيل الهيئة للمصادقة الثنائية.