البيتكوين يحقق قمة سعرية جديدة: مالتالي؟

سجل سعر البيتكوين مستوى قياسي جديد بلغ 125,708 دولار على منصة “Bitstamp” عند الساعة 4:45 بالتوقيت العالمي، قبل أن يتراجع السعر قليلا ويتم تداوله حاليا عند نحو 124,500 دولار.

هذا الارتفاع يثير تساؤلات حول مدى قدرة العملة على الوصول إلى مستوى 135,000 دولار في المستقبل القريب.

يرى “جيف كندريك”، المحلل في شركة “Standard Chartered”، أن سعر البيتكوين قد يتجاوز هذا المستوى قريبا، مستندا في توقعاته إلى تداعيات استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، والذي يُشكل – بحسب رأيه – عامل داعم للزخم الصعودي.

من ناحية أخرى، يُقدّر متداولو منصة “Polymarket” احتمال تجاوز البيتكوين لحاجز 135,000 دولار بنسبة 34%.

وعلى صعيد سوق المشتقات، أظهرت بيانات “CoinGecko” تصفية مراكز بيع على المكشوف بقيمة 221.58 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى تراجع كبير في الرهان ضد سعر البيتكوين (أي المتداولون الذين يتوقعون تراجع سعر البيتكوين).

وقد شكّلت هذه المراكز 96% من إجمالي التصفية في منصة “Bybit” خلال الساعات الأربع الأخيرة.

