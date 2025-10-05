بينانس تسجل تدفقات قياسية بـ14.8 مليار دولار في الربع الثالث 2025

حققت بينانس أكبر تدفق صاف بين منصات التداول المركزية (CEX) خلال الربع الثالث من 2025، بقيمة 14.8 مليار دولار، وفقا لتقرير “CryptoQuant”، نتيجة زيادة ودائع العملات المستقرة التي عززت موقعها كمركز سيولة رئيسي في السوق.

وبحسب “DeFiLlama”، جاءت “OKX” و”Bybit” في المركزين التاليين بتدفقات قدرها 1.61 و1.33 مليار دولار على التوالي.

وأشارت “CryptoQuant” إلى أن جاذبية بينانس ناتجة عن قدرتها على استقطاب المستثمرين من مختلف المناطق، مما يدعم مكانتها كبوابة رئيسية لرأس المال في قطاع العملات المشفرة.

كما واصلت المنصة هيمنتها على التداول الفوري بحصة تتجاوز 37% من السوق، أي نحو 3.44 تريليون دولار، لتبقى المحرك الأكبر لسيولة بيتكوين ونشاط الحيتان في 2025.

